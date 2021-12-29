сегодня, 12:47
В новогоднюю ночь липчан ждут дискотеки на снегу в парках и возле ДК
Повеселиться и потанцевать под зажигательные хиты можно будет в первую ночь нового года - с 31 декабря на 1 января. Парки и Дворцы культуры приглашают липчан на традиционные дискотеки на снегу.
Кроме того, вечеринки пройдут и в парках города. Быханов сад приглашает в зону амфитеатра. Дискотека в парке Металлургов пройдет возле главной ёлки, в парке Победы – возле сцены.
Дискотеки начнутся в 01.00 и завершатся в 03.00. Создавать праздничное настроение будут диджеи, Дед Мороз и Снегурочки.
Слепой и Глухой
5555
A Allex