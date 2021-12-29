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В новогоднюю ночь липчан ждут дискотеки на снегу в парках и возле ДК

3 529
#Новый год
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В новогоднюю ночь липчан ждут дискотеки на снегу в парках и возле ДК

Повеселиться и потанцевать под зажигательные хиты можно будет в первую ночь нового года - с 31 декабря на 1 января. Парки и Дворцы культуры приглашают липчан на традиционные дискотеки на снегу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, танцевальные площадки развернутся возле домов культуры «Рудничный» (улица Ударников, 13), его филиала (улица Одоевского,10), ГДК (улица Коммунистическая, 20), «Сокол» (площадь Константиновой,3), «Студёновский» (Шкатова, 25) и «Матыра» (улица Энергостроителей,5а) и его филиала (улица  Писарева,16).

Кроме того, вечеринки пройдут и в парках города. Быханов сад приглашает в зону амфитеатра. Дискотека в парке Металлургов пройдет возле главной ёлки, в парке Победы – возле сцены.

Дискотеки начнутся в 01.00 и завершатся в 03.00. Создавать праздничное настроение будут диджеи, Дед Мороз и Снегурочки.

3 529
#Новый год
1

Комментарии (3)

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Слепой и Глухой

8 минут назад
A Allex, и в масках
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5555

21 минуту назад
А qr-код проверять будут?
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A Allex

58 минут назад
вход только кодированным?
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