В новогоднюю ночь липчан ждут дискотеки на снегу в парках и возле ДК

Повеселиться и потанцевать под зажигательные хиты можно будет в первую ночь нового года - с 31 декабря на 1 января. Парки и Дворцы культуры приглашают липчан на традиционные дискотеки на снегу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, танцевальные площадки развернутся возле домов культуры «Рудничный» (улица Ударников, 13), его филиала (улица Одоевского,10), ГДК (улица Коммунистическая, 20), «Сокол» (площадь Константиновой,3), «Студёновский» (Шкатова, 25) и «Матыра» (улица Энергостроителей,5а) и его филиала (улица Писарева,16).



Кроме того, вечеринки пройдут и в парках города. Быханов сад приглашает в зону амфитеатра. Дискотека в парке Металлургов пройдет возле главной ёлки, в парке Победы – возле сцены.



Дискотеки начнутся в 01.00 и завершатся в 03.00. Создавать праздничное настроение будут диджеи, Дед Мороз и Снегурочки.



