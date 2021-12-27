ФСБ задержала двух членов напавшей на Дагестан банды Басаева и Хаттаба

В середине июля 1999 года злоумышленники вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.





Задержанные 42-летний Канмурзаев Ильхан и 49-летний Бакиев Каирбек были доставлены в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России и избрания меры пресечения, - говорится на



Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб, - говорится в сообщении



"Установлено, что в середине июля 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в период с 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Они совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, в котором приняли участие Бакиев и Канмурзаев, убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам", - отмечается в пресс-релизе Следственного комитета.



Уточняется, что с участием Бакиева и Канмурзаева проведены следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе.



Продолжается розыск всех участников вооруженного нападения бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба на населенные пункты Ботлихского района РД в августе 1999 года, в ходе которого погибло более 280 и получило ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, нанесен значительный ущерб экономике республики.

ФСБ совместно с СКР, МВД РФ и Росгвардией задержали еще двоих участников вооруженного нападения на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году.Задержанные 42-летний Канмурзаев Ильхан и 49-летний Бакиев Каирбек были доставлены в орган предварительного следствия для предъявления обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и статье 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России и избрания меры пресечения, - говорится на сайте Федеральной службы безопасности Указанные лица являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб, - говорится в сообщении СК РФ "Установлено, что в середине июля 1999 года указанные лица добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Так, в период с 7 августа по 24 августа 1999 года боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 1000 человек, приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности Российской Федерации. Они совершили посягательство на жизнь военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, осуществляющих обеспечение общественной безопасности и наведение конституционного порядка на территории Ботлихского района Республики Дагестан. В результате массированного прицельного обстрела, учиненного участниками банды, в котором приняли участие Бакиев и Канмурзаев, убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам", - отмечается в пресс-релизе Следственного комитета.Уточняется, что с участием Бакиева и Канмурзаева проведены следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление их роли и совершаемых действий в устойчивой вооруженной группе.Продолжается розыск всех участников вооруженного нападения бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба на населенные пункты Ботлихского района РД в августе 1999 года, в ходе которого погибло более 280 и получило ранения свыше 800 военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, нанесен значительный ущерб экономике республики.