На пяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечки

25 декабря с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц Союзной, Мирной, урожайной, Перова, проезда Потапова – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке проезда Потапова.



Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 10:00 до 17:00 из-за ремонта трубопровода на ЦТП №2 поселка Дачного ЛГЭК временно приостановит подачу горячего водоснабжения в дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 по улице Центральной.



