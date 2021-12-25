Общество

вчера, 23:29

На пяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечки

350
#отключения
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду для устранения утечки
25 декабря с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители улиц Союзной, Мирной, урожайной, Перова, проезда Потапова – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке проезда Потапова. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

С 10:00 до 17:00 из-за ремонта трубопровода на ЦТП №2 поселка Дачного ЛГЭК временно приостановит подачу горячего водоснабжения в дома №№ 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 по улице Центральной. 

350
#отключения

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке снесли торговавший нелегальными алкоголем и сигаретами киоск
#торговля #алкоголь #сигареты
10
В Липецке снесли торговавший нелегальными алкоголем и сигаретами киоск

вчера, 21:15

Общество
Липецкая вечЁрка: отмытые деньги, ТОП-5 Евгении Уваркиной и неоправданный Сергей Иванов
#вечЁрка #отмывание денег #Евгения Уваркина
4
Липецкая вечЁрка: отмытые деньги, ТОП-5 Евгении Уваркиной и неоправданный Сергей Иванов

вчера, 20:21

Общество
Суд оправдал троих задержанных на Соборной противников введения QR-кодов
#коронавирус #QR-код
32
Суд оправдал троих задержанных на Соборной противников введения QR-кодов

вчера, 17:01

Общество
За неделю липчане потратили более 10 миллионов рублей со старых транспортных карт
#транспортные карты
15
За неделю липчане потратили более 10 миллионов рублей со старых транспортных карт

вчера, 16:17

Общество
В Липецке с 2019 года в правах восстановлены 2882 участника долевого строительства
#дольщики #долгострой
3
В Липецке с 2019 года в правах восстановлены 2882 участника долевого строительства

вчера, 14:38

Общество
В липецких больницах установили 500 ёлок
#Новый год #ёлка
13
В липецких больницах установили 500 ёлок

вчера, 14:08

Общество