Коронавирус
сегодня, 11:35
За сутки в Липецкой области выявили 245 случаев COVID-19, 13 человек умерли
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Для сравнения: 24 декабря 2020 года были выявлены 168 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 245 новых случаев коронавирусной инфекции, 13 человек умерли, 316 человек вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 82 656 случаев COVID-19, выздоровели 76 109 человек, умерли 2 723 человека.
В России за сутки выявлены 24 703 случая COVID-19, выздоровели 41 213 человек, умерли — 998 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 343 353 случая COVID-19, выздоровели 9 180 379 человек, умерли — 302 269 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 82 656 случаев COVID-19, выздоровели 76 109 человек, умерли 2 723 человека.
В России за сутки выявлены 24 703 случая COVID-19, выздоровели 41 213 человек, умерли — 998 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 343 353 случая COVID-19, выздоровели 9 180 379 человек, умерли — 302 269 человек.
6 492
Всё , хдоговор больше не писать 12?
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Витек
Внушаемый
Ковид
Чинуша с Соборной