Коронавирус

сегодня, 11:35

За сутки в Липецкой области выявили 245 случаев COVID-19, 13 человек умерли

6 492
#коронавирус
1
За сутки в Липецкой области выявили 245 случаев COVID-19, 13 человек умерли

Для сравнения: 24 декабря 2020 года были выявлены 168 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 245 новых случаев коронавирусной инфекции, 13 человек умерли, 316 человек вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 82 656 случаев COVID-19, выздоровели 76 109 человек, умерли 2 723 человека.

В России за сутки выявлены 24 703 случая COVID-19, выздоровели 41 213 человек, умерли — 998 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 10 343 353 случая COVID-19, выздоровели 9 180 379 человек, умерли — 302 269 человек.
6 492
#коронавирус
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Всё , хдоговор больше не писать 12?

3 минуты назад
Любую другую цифру но не 12. В ежедневной смертности они выбирают определённые случаи где можно приписать ковид и получить премии за это?? Например трупам без родственников пиши что нужно и премии за работу с ковидом готовы?
ответить

***

7 минут назад
лечите людей не только от этой ковидлы!!! Вот лежит пожилой человек с подозрением на инсульт, раз- тест положительный, все, какой инсульт, само пройдет, лечат по опасному протоколу от супер ужасного ковида, в итоге печальный конец...
ответить

Витек

21 минуту назад
Внушаемый, как и год назад - 2, 3 в день. не больше.
ответить

Внушаемый

47 минут назад
А если бы не вакцинировались,то сколько бы было умерших?
ответить

Ковид

48 минут назад
А Игорь ещё живой?
ответить

Чинуша с Соборной

54 минуты назад
Да ладно ничего страшного. Главное фокс фестиваль проведём. Пока у меня есть порох в пороховнице.
ответить

Еще в рубрике

Заболеваемость снижается, смертность нет: за сутки 268 новых случаев COVID-19 и 14 умерших
#коронавирус
22
Заболеваемость снижается, смертность нет: за сутки 268 новых случаев COVID-19 и 14 умерших

вчера, 12:27

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 301 случай COVID-19, 11 человек умерли
#коронавирус
10
За сутки в Липецкой области выявили 301 случай COVID-19, 11 человек умерли

22.12.2021 11:51

Коронавирус
Дома от COVID-19 лечится 3 881 житель Липецкой области
#коронавирус
15
Дома от COVID-19 лечится 3 881 житель Липецкой области

21.12.2021 16:53

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 296 случаев COVID-19, 13 человек умерли
#коронавирус
16
За сутки в Липецкой области выявили 296 случаев COVID-19, 13 человек умерли

21.12.2021 11:44

Коронавирус
За сутки в Липецкой области выявлены 315 новых случаев инфицирования коронавирусом, 10 человек от CO...
#коронавирус
32
За сутки в Липецкой области выявлены 315 новых случаев инфицирования коронавирусом, 10 человек от CO...

19.12.2021 11:10

Коронавирус
За сутки от COVID-19 умерли 12 человек
#коронавирус #статистика
43
За сутки от COVID-19 умерли 12 человек

18.12.2021 11:33

Общество