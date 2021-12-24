Общество

16 минут назад

Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 20,5 млн рублей на расселение аварийных домов в районе улицы Спиртзаводской

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#аварийное жилье
Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 20,5 млн рублей на расселение аварийных домов в районе улицы Спиртзаводской

До 2032 года должно завершится комплексное развитие улицы.

Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ выделило 20,5 млн рублей на софинансирование расселения аварийного жилфонда в рамках реализации проекта комплексного развития территорий в регионе. Субсидию планируется предоставить застройщику, с которым по результатам аукциона будет заключён договор о комплексном развитии территории улицы Спиртзаводской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.
 
Ожидается, что в районе Спиртзаводской будут расселены четыре аварийных дома общей площадью две тысячи квадратных метров. Площадь жилых помещений в новых домах для переселенцев составит 55 тысяч квадратных метров. Реализация проекта начнется в 2022 году, завершится комплексное преображение – в 2032-м.
 
Территория на улице Спиртзаводской – одна из пяти, предназначенных под комплексное развитие в Липецке. Такое развитие ждет квартал, ограниченный улицами Нестерова, Гагарина и Качалова, участки между улицами Радиаторная и Калинина, Ивана Франко, Ушинского и переулком Курако, а также в районе улиц Гагарина, Балмочных и Вавилова. Для каждой из территорий ведётся подготовка градостроительной документации, в соответствии с которой они будут поэтапно преображены.

140
#аварийное жилье

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