Фонд содействия реформированию ЖКХ выделил 20,5 млн рублей на расселение аварийных домов в районе улицы Спиртзаводской

До 2032 года должно завершится комплексное развитие улицы.

Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ выделило 20,5 млн рублей на софинансирование расселения аварийного жилфонда в рамках реализации проекта комплексного развития территорий в регионе. Субсидию планируется предоставить застройщику, с которым по результатам аукциона будет заключён договор о комплексном развитии территории улицы Спиртзаводской. Об этом сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Ожидается, что в районе Спиртзаводской будут расселены четыре аварийных дома общей площадью две тысячи квадратных метров. Площадь жилых помещений в новых домах для переселенцев составит 55 тысяч квадратных метров. Реализация проекта начнется в 2022 году, завершится комплексное преображение – в 2032-м.



Территория на улице Спиртзаводской – одна из пяти, предназначенных под комплексное развитие в Липецке. Такое развитие ждет квартал, ограниченный улицами Нестерова, Гагарина и Качалова, участки между улицами Радиаторная и Калинина, Ивана Франко, Ушинского и переулком Курако, а также в районе улиц Гагарина, Балмочных и Вавилова. Для каждой из территорий ведётся подготовка градостроительной документации, в соответствии с которой они будут поэтапно преображены.



