В России
37 минут назад
Минсельхоз прогнозирует рост цен на хлеб и растительное масло в среднем на 2%
В Минсельхозе ожидают повышения цен на хлеб и масло из-за удорожания муки и роста себестоимости в среднем на 2%.
Минсельхоз прогнозирует повышение стоимости продуктов в ближайшие недели.
К февралю пшеничная мука в рознице может подорожать на 3,7%, хлеб — на 2,1%, подсолнечное масло — на 2,2% относительно ноябрьских показателей, - сообщается в докладе Минсельхоза в правительство.
Хотя на мировых рынках цены на зерно и масличные семена падают, затраты изготовителей продолжают расти. Дорожают коммунальные услуги, логистика, упаковка и другие составляющие себестоимости продукции, - пояснили в Минсельхозе.
При этом экономисты отмечают, что если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться, то к весне 2022 года инфляция начнет притормаживать.
Расчеты ведомства показывают, что цены производителей на муку могут вырасти ко 2 февраля на 2,9% по отношению к ноябрю до 24,6 тыс. рублей/т. За это же время в рознице она, вероятно, подорожает на 3,7%, до 47,3 тыс. рублей/т, то есть до 47 рублей/кг. В итоге увеличится стоимость хлеба, ожидают в министерстве. Как отмечено в докладе, цена продукции у изготовителей вырастет на 1,9%, до 52,4 тыс. рублей/т. То есть буханка в 700 г обойдется почти в 37 рублей. Цена на хлеб может вырасти и в магазинах — на 2,1%, до 61,8 тыс. рублей/т. То есть стоимость буханки в магазине в феврале доберется до 43 рублей, следует из расчетов специалистов министерства.
Также в министерстве полагают, что в ближайшее время в России будет дорожать подсолнечное масло. У производителей стоимость продукции вырастет к 26 января на 1% по отношению к ноябрю, до 93 тыс. рублей/т, в магазинах — на 2,2%, до 137,4 тыс. рублей/т, то есть 137,4 рубля/кг. Хотя стоимость семян подсолнечника за этот период снизится на 3,1%, до 34,9 тыс. рублей/т, - пишут "Известия" со ссылкой на доклад Минсельхоза.
Минсельхоз уточнил в своих документах: на мировом рынке продолжают снижаться цены на пшеницу. Это происходит на фоне высоких темпов вывоза продукции из ЕС, повышения экспортной ставки пошлины в РФ, а также позитивных оценок урожая в Австралии и Аргентине. Хотя риск того, что цены начнут укрепляться, еще сохраняется, считают в ведомстве. В России в декабре стоимость пшеницы не растет, сказано в прогнозе. Цены производителей на муку и хлеб практически стабилизировались, хотя общий уровень стоимости высокий. Но это обусловлено затратами производителей, которые увеличиваются, сочли в Минсельхозе.
При этом пресс-служба ведомства сообщает, что в текущем году валовый сбор основных масличных культур в России (подсолнечник, соя, рапс) достиг рекордных 23 млн тонн в чистом весе. В том числе урожай подсолнечника составил 15,5 млн тонн (+17%), сои – 4,8 млн тонн (+10,5%), рапса – 2,8 млн тонн (+8,5%).
Урожай позволит не только обеспечить загрузку перерабатывающих предприятий и полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и увеличить экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью, - отмечает Минсельхоз.
К февралю пшеничная мука в рознице может подорожать на 3,7%, хлеб — на 2,1%, подсолнечное масло — на 2,2% относительно ноябрьских показателей, - сообщается в докладе Минсельхоза в правительство.
Хотя на мировых рынках цены на зерно и масличные семена падают, затраты изготовителей продолжают расти. Дорожают коммунальные услуги, логистика, упаковка и другие составляющие себестоимости продукции, - пояснили в Минсельхозе.
При этом экономисты отмечают, что если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться, то к весне 2022 года инфляция начнет притормаживать.
Расчеты ведомства показывают, что цены производителей на муку могут вырасти ко 2 февраля на 2,9% по отношению к ноябрю до 24,6 тыс. рублей/т. За это же время в рознице она, вероятно, подорожает на 3,7%, до 47,3 тыс. рублей/т, то есть до 47 рублей/кг. В итоге увеличится стоимость хлеба, ожидают в министерстве. Как отмечено в докладе, цена продукции у изготовителей вырастет на 1,9%, до 52,4 тыс. рублей/т. То есть буханка в 700 г обойдется почти в 37 рублей. Цена на хлеб может вырасти и в магазинах — на 2,1%, до 61,8 тыс. рублей/т. То есть стоимость буханки в магазине в феврале доберется до 43 рублей, следует из расчетов специалистов министерства.
Также в министерстве полагают, что в ближайшее время в России будет дорожать подсолнечное масло. У производителей стоимость продукции вырастет к 26 января на 1% по отношению к ноябрю, до 93 тыс. рублей/т, в магазинах — на 2,2%, до 137,4 тыс. рублей/т, то есть 137,4 рубля/кг. Хотя стоимость семян подсолнечника за этот период снизится на 3,1%, до 34,9 тыс. рублей/т, - пишут "Известия" со ссылкой на доклад Минсельхоза.
Минсельхоз уточнил в своих документах: на мировом рынке продолжают снижаться цены на пшеницу. Это происходит на фоне высоких темпов вывоза продукции из ЕС, повышения экспортной ставки пошлины в РФ, а также позитивных оценок урожая в Австралии и Аргентине. Хотя риск того, что цены начнут укрепляться, еще сохраняется, считают в ведомстве. В России в декабре стоимость пшеницы не растет, сказано в прогнозе. Цены производителей на муку и хлеб практически стабилизировались, хотя общий уровень стоимости высокий. Но это обусловлено затратами производителей, которые увеличиваются, сочли в Минсельхозе.
При этом пресс-служба ведомства сообщает, что в текущем году валовый сбор основных масличных культур в России (подсолнечник, соя, рапс) достиг рекордных 23 млн тонн в чистом весе. В том числе урожай подсолнечника составил 15,5 млн тонн (+17%), сои – 4,8 млн тонн (+10,5%), рапса – 2,8 млн тонн (+8,5%).
Урожай позволит не только обеспечить загрузку перерабатывающих предприятий и полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и увеличить экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью, - отмечает Минсельхоз.