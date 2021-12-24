В России

37 минут назад

Минсельхоз прогнозирует рост цен на хлеб и растительное масло в среднем на 2%

26
#цены #хлеб #масло

В Минсельхозе ожидают повышения цен на хлеб и масло из-за удорожания муки и роста себестоимости в среднем на 2%.

Минсельхоз прогнозирует повышение стоимости продуктов в ближайшие недели.

К февралю пшеничная мука в рознице может подорожать на 3,7%, хлеб — на 2,1%, подсолнечное масло — на 2,2% относительно ноябрьских показателей, - сообщается в докладе Минсельхоза в правительство.

Хотя на мировых рынках цены на зерно и масличные семена падают, затраты изготовителей продолжают расти. Дорожают коммунальные услуги, логистика, упаковка и другие составляющие себестоимости продукции, - пояснили в Минсельхозе.

При этом экономисты отмечают, что если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться, то к весне 2022 года инфляция начнет притормаживать.

Расчеты ведомства показывают, что цены производителей на муку могут вырасти ко 2 февраля на 2,9% по отношению к ноябрю до 24,6 тыс. рублей/т. За это же время в рознице она, вероятно, подорожает на 3,7%, до 47,3 тыс. рублей/т, то есть до 47 рублей/кг. В итоге увеличится стоимость хлеба, ожидают в министерстве. Как отмечено в докладе, цена продукции у изготовителей вырастет на 1,9%, до 52,4 тыс. рублей/т. То есть буханка в 700 г обойдется почти в 37 рублей. Цена на хлеб может вырасти и в магазинах — на 2,1%, до 61,8 тыс. рублей/т. То есть стоимость буханки в магазине в феврале доберется до 43 рублей, следует из расчетов специалистов министерства.

Также в министерстве полагают, что в ближайшее время в России будет дорожать подсолнечное масло. У производителей стоимость продукции вырастет к 26 января на 1% по отношению к ноябрю, до 93 тыс. рублей/т, в магазинах — на 2,2%, до 137,4 тыс. рублей/т, то есть 137,4 рубля/кг. Хотя стоимость семян подсолнечника за этот период снизится на 3,1%, до 34,9 тыс. рублей/т, - пишут "Известия" со ссылкой на доклад Минсельхоза.

Минсельхоз уточнил в своих документах: на мировом рынке продолжают снижаться цены на пшеницу. Это происходит на фоне высоких темпов вывоза продукции из ЕС, повышения экспортной ставки пошлины в РФ, а также позитивных оценок урожая в Австралии и Аргентине. Хотя риск того, что цены начнут укрепляться, еще сохраняется, считают в ведомстве. В России в декабре стоимость пшеницы не растет, сказано в прогнозе. Цены производителей на муку и хлеб практически стабилизировались, хотя общий уровень стоимости высокий. Но это обусловлено затратами производителей, которые увеличиваются, сочли в Минсельхозе.

При этом пресс-служба ведомства сообщает, что в текущем году валовый сбор основных масличных культур в России (подсолнечник, соя, рапс) достиг рекордных 23 млн тонн в чистом весе. В том числе урожай подсолнечника составил 15,5 млн тонн (+17%), сои – 4,8 млн тонн (+10,5%), рапса – 2,8 млн тонн (+8,5%).

Урожай позволит не только обеспечить загрузку перерабатывающих предприятий и полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и увеличить экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью, - отмечает Минсельхоз.
26
#цены #хлеб #масло

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Астрахани двое погибли при пожаре в реанимации ковидной больницы
#пожар #больница
В Астрахани двое погибли при пожаре в реанимации ковидной больницы

сегодня, 10:01

В России
Грузоперевозчики поднимут цены на 15-25%

вчера, 16:47

В России
#коронавирус
1
Вирусолог назвал «Омикрон» сигналом к окончанию пандемии

вчера, 16:45

В России
В 2022 году для некоторых россиян увеличится траспортный налог
#транспортный налог #налог на роскошь
В 2022 году для некоторых россиян увеличится траспортный налог

вчера, 16:31

В России
Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты
#пенсии #выплаты
Российские пенсионеры получат дополнительные выплаты

вчера, 15:37

В России
В России не будут наказывать противников вакцинации от коронавируса
#коронавирус #прививка #вакцинация
1
В России не будут наказывать противников вакцинации от коронавируса

вчера, 14:14

В России