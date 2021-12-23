Происшествия
сегодня, 12:37
Жители Липецкой области отдали мошенникам более миллиона рублей
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Преступники звонили из «прокуратуры Московской области», «Федерального банка», а также предлагали купить различные товары.
В Липецкой области за стуки зарегистрировано семь мошенничеств. Преступники получили от доверчивых жертв более миллиона рублей.
22 декабря в полицию обратилась 43-летняя жительница Тербунского района. Ей позвонили якобы из прокуратуры Московской области и сообщили о кредите, которые мошенники пытаются на нее оформить. В итоге женщина перечислила мошенникам 250 тысяч рублей. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту обращения МО МВД «Тербунский» проводит проверку.
А вот по заявлению 38-летней жительницы Липецкой уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Женщине предложили рефинансировать ее кредиты под выгодный процент. Сообщив мошенникам данные своего счета, она лишилась 300 тысяч рублей. Расследует дело отдел полиции №8.
В подобную ситуацию попала 38-летняя жительница Грязинского района. Она сообщила сотруднику «Федерального банка» данные своей карты, с которой мошенники сняли все до копейки — около 34 тысяч рублей.
39-летняя липчанка сообщил лже-сотрудникам полиции данные своей карты, с которой мошенники сняли 462 тысячи рублей.
Воспользовавшись объявлением в газете о продаже гаража, 63-летний липчанин лишился 35 тысяч рублей. Он перевел эти деньги продавцу, и тот пропал. Теперь преступника и деньги ищут оперативники отдела полиции №5.
За 10 375 рублей 43-летняя липчанка пыталась купить в интернет-магазине холодильник. Деньги она перевела, но товар не получила. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, это уже не первое заявление от покупателей интернет-магазина. Разбираются в ситуации сотрудники отдела полиции №4.
Их коллеги из ГУВД ищут продавца автомобильных запчастей, за которые 56-летний липчанин заплатил 27 700 рублей, но товар так и не получил.
22 декабря в полицию обратилась 43-летняя жительница Тербунского района. Ей позвонили якобы из прокуратуры Московской области и сообщили о кредите, которые мошенники пытаются на нее оформить. В итоге женщина перечислила мошенникам 250 тысяч рублей. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту обращения МО МВД «Тербунский» проводит проверку.
А вот по заявлению 38-летней жительницы Липецкой уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Женщине предложили рефинансировать ее кредиты под выгодный процент. Сообщив мошенникам данные своего счета, она лишилась 300 тысяч рублей. Расследует дело отдел полиции №8.
В подобную ситуацию попала 38-летняя жительница Грязинского района. Она сообщила сотруднику «Федерального банка» данные своей карты, с которой мошенники сняли все до копейки — около 34 тысяч рублей.
39-летняя липчанка сообщил лже-сотрудникам полиции данные своей карты, с которой мошенники сняли 462 тысячи рублей.
Воспользовавшись объявлением в газете о продаже гаража, 63-летний липчанин лишился 35 тысяч рублей. Он перевел эти деньги продавцу, и тот пропал. Теперь преступника и деньги ищут оперативники отдела полиции №5.
За 10 375 рублей 43-летняя липчанка пыталась купить в интернет-магазине холодильник. Деньги она перевела, но товар не получила. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, это уже не первое заявление от покупателей интернет-магазина. Разбираются в ситуации сотрудники отдела полиции №4.
Их коллеги из ГУВД ищут продавца автомобильных запчастей, за которые 56-летний липчанин заплатил 27 700 рублей, но товар так и не получил.
1 378
Нищий