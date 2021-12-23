Жители Липецкой области отдали мошенникам более миллиона рублей

Преступники звонили из «прокуратуры Московской области», «Федерального банка», а также предлагали купить различные товары.

В Липецкой области за стуки зарегистрировано семь мошенничеств. Преступники получили от доверчивых жертв более миллиона рублей.



22 декабря в полицию обратилась 43-летняя жительница Тербунского района. Ей позвонили якобы из прокуратуры Московской области и сообщили о кредите, которые мошенники пытаются на нее оформить. В итоге женщина перечислила мошенникам 250 тысяч рублей. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по факту обращения МО МВД «Тербунский» проводит проверку.



А вот по заявлению 38-летней жительницы Липецкой уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Женщине предложили рефинансировать ее кредиты под выгодный процент. Сообщив мошенникам данные своего счета, она лишилась 300 тысяч рублей. Расследует дело отдел полиции №8.



В подобную ситуацию попала 38-летняя жительница Грязинского района. Она сообщила сотруднику «Федерального банка» данные своей карты, с которой мошенники сняли все до копейки — около 34 тысяч рублей.



39-летняя липчанка сообщил лже-сотрудникам полиции данные своей карты, с которой мошенники сняли 462 тысячи рублей.



Воспользовавшись объявлением в газете о продаже гаража, 63-летний липчанин лишился 35 тысяч рублей. Он перевел эти деньги продавцу, и тот пропал. Теперь преступника и деньги ищут оперативники отдела полиции №5.



За 10 375 рублей 43-летняя липчанка пыталась купить в интернет-магазине холодильник. Деньги она перевела, но товар не получила. Как уточнили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, это уже не первое заявление от покупателей интернет-магазина. Разбираются в ситуации сотрудники отдела полиции №4.



Их коллеги из ГУВД ищут продавца автомобильных запчастей, за которые 56-летний липчанин заплатил 27 700 рублей, но товар так и не получил.

