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В Саратовской области задержана мать замерзших в овраге детей
СК РФ и прокуратура проводят проверку по факту трагедии с детьми в Саратовской области.
Полиция задержала мать детей, найденных в овраге в селе Саратовской области, один из которых погиб, - сообщило правительство региона.
"Мать детей задержана правоохранительными органами, проводятся следственные действия", — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Саратовской области.
В ГУ МВД по региону отметили, что мать детей задержана в городе Энгельсе, ее везут в Аткарский следственный отдел для следственных действий.
Накануне днем в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области были обнаружены двое детей. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть 8-летнего мальчика. 5-летняя девочка была госпитализирована в больницу.
В правительстве региона сообщили, что врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей от холода девочки, а информация о ее смерти, появившаяся в ряде СМИ, не соответствует действительности.
Отмечается, что дети проживали в частном благоустроенном доме, в полной семье. Семья на каких-либо учётах не состояла, в поле зрения правоохранительных органов не попадала, - сообщается на сайте Прокуратуры Саратовской области.
Прокуратура и СК РФ по региону проводят проверку по факту трагедии.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручения вице-губернатору Игорю Пивоварову вместе с правоохранителями выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.
"Мать детей задержана правоохранительными органами, проводятся следственные действия", — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Саратовской области.
В ГУ МВД по региону отметили, что мать детей задержана в городе Энгельсе, ее везут в Аткарский следственный отдел для следственных действий.
Накануне днем в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области были обнаружены двое детей. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть 8-летнего мальчика. 5-летняя девочка была госпитализирована в больницу.
В правительстве региона сообщили, что врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей от холода девочки, а информация о ее смерти, появившаяся в ряде СМИ, не соответствует действительности.
Отмечается, что дети проживали в частном благоустроенном доме, в полной семье. Семья на каких-либо учётах не состояла, в поле зрения правоохранительных органов не попадала, - сообщается на сайте Прокуратуры Саратовской области.
Прокуратура и СК РФ по региону проводят проверку по факту трагедии.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручения вице-губернатору Игорю Пивоварову вместе с правоохранителями выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.