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В Саратовской области задержана мать замерзших в овраге детей

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#дети #трагедия

СК РФ и прокуратура проводят проверку по факту трагедии с детьми в Саратовской области.

Полиция задержала мать детей, найденных в овраге в селе Саратовской области, один из которых погиб, - сообщило правительство региона.

"Мать детей задержана правоохранительными органами, проводятся следственные действия", — говорится в сообщении в Telegram-канале правительства Саратовской области.

В ГУ МВД по региону отметили, что мать детей задержана в городе Энгельсе, ее везут в Аткарский следственный отдел для следственных действий.

Накануне днем в овраге в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области были обнаружены двое детей. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть 8-летнего мальчика. 5-летняя девочка была госпитализирована в больницу.

В правительстве региона сообщили, что врачи продолжают бороться за жизнь пострадавшей от холода девочки, а информация о ее смерти, появившаяся в ряде СМИ, не соответствует действительности.

Отмечается, что дети проживали в частном благоустроенном доме, в полной семье. Семья на каких-либо учётах не состояла, в поле зрения правоохранительных органов не попадала, - сообщается на сайте Прокуратуры Саратовской области.

Прокуратура и СК РФ по региону проводят проверку по факту трагедии.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев дал поручения вице-губернатору Игорю Пивоварову вместе с правоохранителями выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.

244
#дети #трагедия

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