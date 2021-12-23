В России

53 минуты назад

Правительство РФ разрешило регионам определять тарифы на электроэнергию

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#электроэнергия #тариф

Тарифные органы регионов должны будут ориентироваться на "методические указания" ФАС.

Правительство предоставит регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления, - пишет "Ъ" со ссылкой на поправки к постановлению кабмина.

Согласно документу, субъект РФ при желании будет самостоятельно устанавливать минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Регион может также определять разные тарифы для отдельных групп населения, - говорится в сообщении.

До сих пор постановление разрешало вводить разные шкалы тарифов в зависимости от объемов потребления только в Крыму и в Севастополе, а нынешние поправки распространяют такую возможность на все регионы страны без исключений.

Согласно документу, тарифные органы регионов должны будут ориентироваться на "методические указания" ФАС. Но методики еще нет, она будет разработана в течение двух месяцев.

Принятое постановление расширяет тарифное меню для субъектов РФ и предоставляет возможность главе региона при необходимости "пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию", - отметили в ФАС.

При этом тарифы для населения не вырастут и "будут установлены с учетом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан", - отмечают в ФАС.

В Минэнерго заявили, что данная поправка предоставила главе региона право реагировать на злоупотребления со стороны потребителей, пользующихся льготными тарифами.

Это не приведет к росту тарифов, - считают в ведомстве. "Тарифы для населения регулируются государством, а предельные уровни роста определяет ФАС на основании прогноза социально-экономического развития",— отметили в министерстве.
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#электроэнергия #тариф

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