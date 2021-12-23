В России
53 минуты назад
Правительство РФ разрешило регионам определять тарифы на электроэнергию
Тарифные органы регионов должны будут ориентироваться на "методические указания" ФАС.
Правительство предоставит регионам право вводить дифференциацию тарифов на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления, - пишет "Ъ" со ссылкой на поправки к постановлению кабмина.
Согласно документу, субъект РФ при желании будет самостоятельно устанавливать минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Регион может также определять разные тарифы для отдельных групп населения, - говорится в сообщении.
До сих пор постановление разрешало вводить разные шкалы тарифов в зависимости от объемов потребления только в Крыму и в Севастополе, а нынешние поправки распространяют такую возможность на все регионы страны без исключений.
Согласно документу, тарифные органы регионов должны будут ориентироваться на "методические указания" ФАС. Но методики еще нет, она будет разработана в течение двух месяцев.
Принятое постановление расширяет тарифное меню для субъектов РФ и предоставляет возможность главе региона при необходимости "пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию", - отметили в ФАС.
При этом тарифы для населения не вырастут и "будут установлены с учетом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан", - отмечают в ФАС.
В Минэнерго заявили, что данная поправка предоставила главе региона право реагировать на злоупотребления со стороны потребителей, пользующихся льготными тарифами.
Это не приведет к росту тарифов, - считают в ведомстве. "Тарифы для населения регулируются государством, а предельные уровни роста определяет ФАС на основании прогноза социально-экономического развития",— отметили в министерстве.
Согласно документу, субъект РФ при желании будет самостоятельно устанавливать минимальный объем потребления, который можно получить по льготному тарифу. Регион может также определять разные тарифы для отдельных групп населения, - говорится в сообщении.
До сих пор постановление разрешало вводить разные шкалы тарифов в зависимости от объемов потребления только в Крыму и в Севастополе, а нынешние поправки распространяют такую возможность на все регионы страны без исключений.
Согласно документу, тарифные органы регионов должны будут ориентироваться на "методические указания" ФАС. Но методики еще нет, она будет разработана в течение двух месяцев.
Принятое постановление расширяет тарифное меню для субъектов РФ и предоставляет возможность главе региона при необходимости "пресекать злоупотребления со стороны потребителей, которые используют установленные льготные тарифы на электроэнергию", - отметили в ФАС.
При этом тарифы для населения не вырастут и "будут установлены с учетом прогноза социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки граждан", - отмечают в ФАС.
В Минэнерго заявили, что данная поправка предоставила главе региона право реагировать на злоупотребления со стороны потребителей, пользующихся льготными тарифами.
Это не приведет к росту тарифов, - считают в ведомстве. "Тарифы для населения регулируются государством, а предельные уровни роста определяет ФАС на основании прогноза социально-экономического развития",— отметили в министерстве.