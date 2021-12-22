Липовые безработные получали выплаты от государства.

В судебном участке №8 Октябрьского района Липецка рассмотрели серию из пяти уголовных дел о мошенничестве, где был один потерпевший - ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения». Липчане поставили на поток обман с пособиями по безработице.



Обвиняемыми по делам оказались разные люди.



16 мая 2020 года первый обвиняемый через портал «Работа в России» обратился в ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» для получения статуса безработного гражданина и пособия. 1 июня 2020 года он отправил необходимый пакет документов. Мужчину признали безработным, ему назначили ежемесячное пособие в 12 130 рублей. На следующий день после одобрения выплаты пособия мошенник устроился на работу, но продолжил получать деньги. Мужчина безосновательно получил 84 780 рублей. А вместе с ними — и шанс сесть в тюрьму. Но липчанин одумался и на стадии следствия вернул все деньги государству. Уголовное дело в отношении него прекратили по примирению сторон.



Аналогичную аферу провернула жительница Липецка. Женщина также через портал «Работа в России» 30 июля 2020 года запросила статус безработной и пособие, на следующий день принесла в центр занятости пакет документов. Ей сразу же назначили ежемесячное пособие по безработице в 12 130 рублей. Но на одно пособие женщина жила недолго. Уже 1 октября ее приняли директором в сеть магазинов. Обманом женщина успела получить 41 868 рублей. Уголовное дело завершилось по выше описанному сценарию: добровольный возврат денег и закрытие дела по примирению сторон.



1 сентября 2020 года третий подсудимый пришел в ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения» для получения статуса безработного гражданина и пособия. Его заявление одобрили, назначили выплаты с сентября. А уже 5 ноября мужчина устроился плотником в липецкий опытно-экспериментальный завод. Но и устроившись на работу, продолжил получать пособия. Всего он незаконно получил 26 508 рублей. Эти деньги пришлось вернуть, уголовное дело о мошенничестве прекратили.



Четвертая подсудимая тоже лично оформила пособие. Выплаты она стала получать с октября, а уже в декабре устроилась мерчендайзером в гипермаркет. Незаконно женщина получила 13245 рублей. Пятым мошенником оказалась тоже женщина. У нее сложилась обратная фабула преступления. 1 ноября 2020 года липчанка устроилась на работу, а 5 ноября подала заявление о получении статуса безработной и назначении пособия. И его одобрили, назначив ежемесячное пособие в 1 500 рублей. Обман вскрылся только в феврале 2021 года. Женщина успела незаконно получить 4 342 рубля 86 копеек. Их, как и во всех остальных случаях, пришлось вернуть.