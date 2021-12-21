Погода в Липецке

35 минут назад

В Липецкой области днем до -18

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#похолодание
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В Липецкой области днем до -18

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется в тылу холодного высотного циклона – сохранится аномально холодная погода, которая связана с ультраполярным вторжением. Среднесуточные температуры воздуха составят 13-18 градусов мороза, что на 6-10 градусов ниже нормы. 

В период с 21 по 25 декабря на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 12-16 градусов мороза, что на 7-10 градусов ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью -  от 17 до 22 градусов мороза, днем она составит от -13 до -18 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег, местами гололед. Температура ночью - от -18 до -20 градусов, днем - от 15 до 17 градусов мороза.

День 22 декабря стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +8 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1962 году – 27 градусов мороза. 

1 346
#похолодание
1

Комментарии (1)

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КвадраБот Максим

19 минут назад
Маловато будя ! Лучше бы до минус -30 !!
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