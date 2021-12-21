В новогодние праздники пустят дополнительные электрички

А вот часть из запланированных ранее рейсов отменят.

В связи с предстоящим новогодними и рождественскими праздниками с 30 декабря по 10 января 2022 года установлен особый порядок курсирования пригородных поездов в Центральном Черноземье. Как сообщает ППК «Черноземье», изменения расписания затронут и липецкие электрички.



Электропоезд №6480 «Елец – Грязи Воронежские» дополнительно пустят 30,31 декабря 2021 года и 1,2,3,4,5,6,7,8,10 января 2022, но отменят рейсы на 9 января. По обратному графику будет ходить электричка №6680 «Елец – Грязи Воронежские»: 9 января — дополнительный рейс, отмена курсирования 30,31 декабря 2021 и 1,2,3,4,5,6,7,8,10 января 2022.



Электричка № 6002/6004 «Елец – Липецк – Грязи Воронежские» будет ходить 30,31 декабря 2021 года и 1,3,4,5,6,7,8,10 января 2022, 2 и 9 декабря рейсы отменены. Электропоезд №6001/6003 «Грязи Воронежские – Липецк — Елец» выйдет на маршрут 30,31 декабря 2021 года и 2,3,4,5,6,7,9,10 января 2022, но 1 и 8 января рейсы отменены.

