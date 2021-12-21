Общество

сегодня, 12:19

В новогодние праздники пустят дополнительные электрички

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#транспорт #электричка #расписание
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В новогодние праздники пустят дополнительные электрички

А вот часть из запланированных ранее рейсов отменят.

В связи с предстоящим новогодними и рождественскими праздниками с 30 декабря по 10 января 2022 года установлен особый порядок курсирования пригородных поездов в Центральном Черноземье. Как сообщает ППК «Черноземье», изменения расписания затронут и липецкие электрички.

Электропоезд №6480 «Елец – Грязи Воронежские» дополнительно пустят 30,31 декабря 2021 года и 1,2,3,4,5,6,7,8,10 января 2022, но отменят рейсы на 9 января. По обратному графику будет ходить электричка №6680 «Елец – Грязи Воронежские»: 9 января — дополнительный рейс, отмена курсирования 30,31 декабря 2021 и 1,2,3,4,5,6,7,8,10 января 2022.

Электричка № 6002/6004 «Елец – Липецк – Грязи Воронежские» будет ходить 30,31 декабря 2021 года и 1,3,4,5,6,7,8,10 января 2022, 2 и 9 декабря рейсы отменены. Электропоезд №6001/6003 «Грязи Воронежские – Липецк — Елец» выйдет на маршрут 30,31 декабря 2021 года и 2,3,4,5,6,7,9,10 января 2022, но 1 и 8 января рейсы отменены.
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#транспорт #электричка #расписание
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Комментарии (2)

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Павел

24 минуты назад
Никакие это не дополнительные электрички. Размеры движения остаются ровно теми же, что и были: по две пары с понедельника по пятницу (4 электрички, две в сторону Ельца, две в сторону Грязей); по полторы пары в субботу и воскресенье (суббота: одна в Елец, две в Грязи; воскресенье: две в Елец, одна в Грязи). Всё. Все изменения связаны с тем, что рейсы перекинули местами из-за длинных выходных. Никаких дополнительных поездов не назначено!
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На100%

47 минут назад
Наверняка это не наши так решили а Воронеж или руководство РЖД.
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