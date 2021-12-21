Коронавирус
сегодня, 11:44
За сутки в Липецкой области выявили 296 случаев COVID-19, 13 человек умерли
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Для сравнения: 21 декабря 2020 года были выявлены 163 случая инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 296 новых случаев коронавирусной инфекции, 13 человек умерли, 482 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 81 842 случая COVID-19, выздоровели 74 962 человека, умерли 2 685 человек.
В России за сутки выявлены 25 907 случаев COVID-19, выздоровели 40 219 человек, умерли — 1 027 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 267 719 случаев COVID-19, выздоровели 9 055 199 человек, умерли — 299 249 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 81 842 случая COVID-19, выздоровели 74 962 человека, умерли 2 685 человек.
В России за сутки выявлены 25 907 случаев COVID-19, выздоровели 40 219 человек, умерли — 1 027 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 267 719 случаев COVID-19, выздоровели 9 055 199 человек, умерли — 299 249 человек.
6 703
Наталья
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