Коронавирус

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За сутки в Липецкой области выявили 296 случаев COVID-19, 13 человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 296 случаев COVID-19, 13 человек умерли

Для сравнения: 21 декабря 2020 года были выявлены 163 случая инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 296 новых случаев коронавирусной инфекции, 13 человек умерли, 482 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 81 842 случая COVID-19, выздоровели 74 962 человека, умерли 2 685 человек.

В России за сутки выявлены 25 907 случаев COVID-19, выздоровели 40 219 человек, умерли — 1 027 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 10 267 719 случаев COVID-19, выздоровели 9 055 199 человек, умерли — 299 249 человек.
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#коронавирус

Комментарии (6)

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Наталья

9 минут назад
В чем логика??? Если на праздники отменяют все коды,все запреты??? Зачем вообще это надо было вводить??? Бред какой то да и только!!! Не поддается никаким понятиям вся шумиха!!!
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Гость

39 минут назад
13? это какой-то позор.
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Читатель

40 минут назад
Кит, только с 22 декабря по 22 января. Ковидла уезжает в отпуск на месяц.
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Россиянка

41 минуту назад
кит, во Владимирский области так же,там видимо здравомыслящие руководители и самостоятельные
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кит

59 минут назад
В Свердловской обл. уже куаркоды отменили! Этот инструмент насилия
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Дед Пихто

сегодня, 11:51
13? Ну что, сынку, помогли тебе твои QR-коды?
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