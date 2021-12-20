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В Госдуму внесли закон об ужесточении наказания за пытки
За пытки задержанных представителям власти грозит до 12 лет тюрьмы.
Главы комитетов Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас внесли в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому представителей властей будут лишать свободы на срок до 12 лет за пытки заключенных, - передает РИА Новости.
Законопроектом усиливается наказание за пытки, которые организуют или совершают представители власти для принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий"), до 12 лет.
"Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей", — заявил Крашенников.
Надругательство, унижение достоинства, попрание основных прав человека нельзя оправдать никакими благими намерениями или социально значимыми целями, - говорится в сообщении.
Документ дает детальное и четкое определение пыток, соответствующее конвенции против них и других жестоких видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года.
"В частности, к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки. Более детальное определение понятия "пытка" вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному", — полагает Крашенинников.
Также к пыткам предложено приравнивать принуждение к даче показаний: в статью 302 "Принуждение к даче показаний" УК вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов.
"Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК", — пояснили в пресс-службе.
Представителей власти, совершающих пытки, предлагают лишать свободы на срок до 12 лет. То есть увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.
"Законопроектом усиливается наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (статья 302) или запугивания (статья 286 "Превышение должностных полномочий" УК). Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких", — отметил Крашенинников.
Ранее этой осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. Сейчас идет расследование. По информации Gulagu.net, изнасилования и пытки заключенных совершали другие осужденные, которые якобы действовали по заданию сотрудников ФСИН и силовых структур.
Законопроектом усиливается наказание за пытки, которые организуют или совершают представители власти для принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий"), до 12 лет.
"Ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей", — заявил Крашенников.
Надругательство, унижение достоинства, попрание основных прав человека нельзя оправдать никакими благими намерениями или социально значимыми целями, - говорится в сообщении.
Документ дает детальное и четкое определение пыток, соответствующее конвенции против них и других жестоких видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года.
"В частности, к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки. Более детальное определение понятия "пытка" вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному", — полагает Крашенинников.
Также к пыткам предложено приравнивать принуждение к даче показаний: в статью 302 "Принуждение к даче показаний" УК вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительных органов.
"Это позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции УК", — пояснили в пресс-службе.
Представителей власти, совершающих пытки, предлагают лишать свободы на срок до 12 лет. То есть увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.
"Законопроектом усиливается наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (статья 302) или запугивания (статья 286 "Превышение должностных полномочий" УК). Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких", — отметил Крашенинников.
Ранее этой осенью ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. Сейчас идет расследование. По информации Gulagu.net, изнасилования и пытки заключенных совершали другие осужденные, которые якобы действовали по заданию сотрудников ФСИН и силовых структур.