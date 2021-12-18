Погода в Липецке

сегодня, 12:50

Со Скандинавским циклоном в Липецкую область придет сильный снег с порывистым ветром

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#снег #ветер
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Со Скандинавским циклоном в Липецкую область придет сильный снег с порывистым ветром

19 и 20 декабря влияние на погоду в Липецкой области будут оказывать атмосферные фронты очередного Скандинавского циклона: пройдет снег различной интенсивности, ветер усилится до 18 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 4-6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью временами небольшой снег, днем снег, местами сильный, местами метель. Ветер западный, 8-13 м/сек, днем местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью будет от -2 до -7 градусов, днем она составит от -3 до +2 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный снег, днем метель. Температура ночью составит от -3 до -5 градусов, днем будет около нуля градусов.

День 19 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 28 градусов мороза. 
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#снег #ветер
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Комментарии (3)

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Липецкие коммунисты

33 минуты назад
Мы против!
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Николай Прокладкин

57 минут назад
А когда будет сухо ?
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КвадраБот Максим

сегодня, 13:08
Ну, наконец-то, снег! Ура-а-а!! Морозов бы ещё!!!
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