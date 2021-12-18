сегодня, 12:50
Со Скандинавским циклоном в Липецкую область придет сильный снег с порывистым ветром
19 и 20 декабря влияние на погоду в Липецкой области будут оказывать атмосферные фронты очередного Скандинавского циклона: пройдет снег различной интенсивности, ветер усилится до 18 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса мороза, что на 4-6 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем умеренный снег, днем метель. Температура ночью составит от -3 до -5 градусов, днем будет около нуля градусов.
День 19 декабря стал самым теплым в Липецке в 2017 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1978 году – 28 градусов мороза.
Липецкие коммунисты
Николай Прокладкин
КвадраБот Максим