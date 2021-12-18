Происшествия

вчера, 20:59

В банке напротив мэрии Липецка искали подозрительный предмет

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#подозрительный предмет #банк
2
В банке напротив мэрии Липецка искали подозрительный предмет

Оцепление вызвало удивление у прохожих.

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В редакцию GOROD48 обратилось несколько жителей Липецка, которые обратили внимание на оцепление напротив городской администрации в вечерний час-пик 17 декабря.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию поступило сообщение о том, что в офисе банка, расположенном по улице Советская обнаружен подозрительный предмет. 

- Здание обследовано, опасных предметов не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ведомства.
8 2873
#подозрительный предмет #банк
2

Комментарии (8)

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У нас

сегодня, 12:05
возле гаражей лежит подозрительный сапог! Подозрительно, почему он один? Где второй?
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Эксперт

сегодня, 09:58
Зачем делать новость если подозрительный предмет остался в тайне.
ответить

На вору

сегодня, 08:57
Шапка горит.
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Витек

вчера, 22:41
Хоть бы ленточку натянули
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в СССР такого не было

вчера, 22:36
в нервное время мы живём. буржуи пугливые как зайцы
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Сокол

вчера, 22:35
Я, ))))) красава!!!
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Я

вчера, 22:02
Подозрительный предмет сейчас это человек без маски
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А

вчера, 21:15
что сейчас является подозрительным предметом?
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