В банке напротив мэрии Липецка искали подозрительный предмет

Оцепление вызвало удивление у прохожих.

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В редакцию GOROD48 обратилось несколько жителей Липецка, которые обратили внимание на оцепление напротив городской администрации в вечерний час-пик 17 декабря.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию поступило сообщение о том, что в офисе банка, расположенном по улице Советская обнаружен подозрительный предмет.



- Здание обследовано, опасных предметов не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ведомства.

