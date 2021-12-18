Происшествия
вчера, 20:59
В банке напротив мэрии Липецка искали подозрительный предмет
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Оцепление вызвало удивление у прохожих.
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В редакцию GOROD48 обратилось несколько жителей Липецка, которые обратили внимание на оцепление напротив городской администрации в вечерний час-пик 17 декабря.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию поступило сообщение о том, что в офисе банка, расположенном по улице Советская обнаружен подозрительный предмет.
- Здание обследовано, опасных предметов не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в полицию поступило сообщение о том, что в офисе банка, расположенном по улице Советская обнаружен подозрительный предмет.
- Здание обследовано, опасных предметов не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ведомства.
8 2873
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