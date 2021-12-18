Происшествия
вчера, 16:55
Сообщивший о выстрелах в ЛГПУ находится в полиции
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В отдел полиции доставлен 44-летний липчанин, который сегодня сообщил о выстрелах в ЛГПУ.
Мужчина позвонил в полицию утром 17 декабря в полицию и рассказал, что в Липецком педагогическом университете слышны звуки, похожие на выстрелы. К университету выдвинулись службы экстренного реагирования. Информация не подтвердилась.
- Во время совместного обхода корпусов университета сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и ППС отыскали звонившего. 44-летний мужчина доставлен в отдел полиции. Он не может пояснить, почему он сделал сообщение. Проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- Во время совместного обхода корпусов университета сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и ППС отыскали звонившего. 44-летний мужчина доставлен в отдел полиции. Он не может пояснить, почему он сделал сообщение. Проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
10 4318
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