Происшествия

вчера, 16:55

Сообщивший о выстрелах в ЛГПУ находится в полиции

10 4318
#телефонный терроризм
4
Сообщивший о выстрелах в ЛГПУ находится в полиции

В отдел полиции доставлен 44-летний липчанин, который сегодня сообщил о выстрелах в ЛГПУ. 

Мужчина позвонил в полицию утром 17 декабря в полицию и рассказал, что в Липецком педагогическом университете слышны звуки, похожие на выстрелы. К университету выдвинулись службы экстренного реагирования. Информация не подтвердилась.

- Во время совместного обхода корпусов университета сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и ППС отыскали звонившего. 44-летний мужчина доставлен в отдел полиции. Он не может пояснить, почему он сделал сообщение. Проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
10 4318
#телефонный терроризм
4

Комментарии (10)

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Вове

сегодня, 11:08
А почему бы и нет?!)
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Гость

вчера, 23:50
Дыма без огня не бывает.Хорошо ,что в институт не пошли сегодня
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вова

вчера, 21:22
У нас во дворе тоже слышны выстрелы - детишки салюты взрывают и петарды. Что же теперь всех в полицию везти?
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Доцент

вчера, 20:56
Пъяный препод ?
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Герой

вчера, 19:21
Плановой или под солями ?
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Гость

вчера, 18:57
Очередной антиваксер в знак протеста..
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60+

вчера, 18:56
Да просто белочка к нему приходила !
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Жертва вакцинации

вчера, 18:30
Сегодня выстрелы мерещатся, а завтра скажет что он конь в пальто.
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Нонка

вчера, 18:16
Ума то -нет
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Вася

вчера, 18:10
Вот так следующий раз услышат и будут молчать
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