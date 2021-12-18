Третий женский бизнес-форум собрал самых успешных бизнес-леди нашего региона

Третий женский бизнес-форум, в котором приняли участие представительницы прекрасного пола, успешные в сферах торговли, инноваций, высоких технологий, креативной индустрии, состоялся в Липецке 17 декабря. Мероприятие организовано центром «Мой бизнес» Липецкой области совместно с Управлением экономического развития региона.

Форум открыл начальник управления экономического развития Липецкой Кирилл Дождиков: «В нашем регионе в сфере малого бизнеса более 40% - женщины. Это собственники и руководители. Среди самозанятых тоже порядка 40% женщин. Недавно мы запустили онлайн-портал Стратегия.липецкаяобласть.рф , где каждый может поучаствовать в будущем нашего региона. Так вот на сегодняшний день, около 75% предложенных инициатив исходят именно от женщин. Такая активность и желание делать не только нашу область, но и мир лучше, присуща нашим жительницам».

Участницы форума услышали истории женщин-спикеров из числа известных предпринимателей региона, которые стерли границы мужского бизнеса. Они рассказали о своих достижениях и дали практические советы, как создать собственный успешный бизнес.

«Потрясающее мероприятие, стирает все границы между женщиной и предпринимательством.

Потрясающие спикеры, успешные, сильные, а главное - показывающие своим примером, что важно руководствоваться сердцем и улучшать этот мир. Благодаря безусловной любви к людям, к стране, в которой ты родился и ко всему миру» - поделилась слушатель форума Ирина Севостьянова, руководитель компании Дзен Snack.

«Благодарю за такой вдохновляющий форум. Невероятные истории сильных и в тоже время хрупких бизнес-женщин НАШЕГО региона. Восторг, восторг и еще раз восторг» - отметила зрительница Анна Сологуб, руководитель компании «Зелень48».

Форум прошел в формате откровенного разговора между активными и целеустремленными женщинами.



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