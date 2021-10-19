В доме 30-летнего мужчины полицейские нашли килограмм марихуаны

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Во время операции «Мак–2021» сотрудники наркоконтроля задержали ранее судимого 30–летнего жителя Добровского района. В его доме и надворных постройках полицейские обнаружили 1,1 килограмма марихуаны, хранящейся в пластиковых емкостях, газетных свертках и пакетах.



«По словам мужчины наркотики предназначались для личного потребления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

