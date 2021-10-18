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Cмертность от COVID-19 могут начать предсказывать по пульсу
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Высокая скорость распространения по артериям пульсовой волны у пациентов, госпитализированных с COVID-19, может служить маркером более высокого риска летального исхода. Это показало исследование группы ученых из Великобритании и Италии, сообщают «Известия».
Согласно работе, вероятность смерти считается повышенной при скорости пульсовой волны выше 13 м/с. Считается, что для людей молодого и среднего возраста показатель в норме равен 5,5–8 м/с. С возрастом уменьшается эластичность стенок артерий и скорость пульсовой волны увеличивается. Ученые использовали показатель для прогноза исходов больных коронавирусом. Также в модели учитывали пол и сопутствующие заболевания пациентов. Благодаря учету скорости пульсовой волны точность прогноза выросла с 76,4 до 84,5%, указано в исследовании.
В исследовании европейских ученых приняли участие 1671 человек. 737 из них попали в больницы Ньюкасла и Пизы с диагнозом COVID-19. 184 человека скончались в течение 28 дней после госпитализации. Оказалось, что скорость пульсовой волны у инфицированных выше, чем у здоровых, в среднем на 1,89 м/с. У погибших от коронавируса показатель был выше, чем у выживших после болезни, также на 1,89 м/с. По расчетам ученых, увеличение скорости пульсовой волны на 1 м/с повышает шансы на летальный исход на 14%.
Как отметили специалисты, этот показатель отражает состояние сосудов, на которое влияют возраст и артериальное давление. А старость и гипертония — основные факторы риска при COVID-19. Как считают авторы исследования, скорость пульсовой волны можно назвать совокупной величиной, которая отражает влияние на организм возраста, заболевания сердечно-сосудистой системы и нарушения в работе сосудов. Кроме того, скорость пульсовой волны повышается в состоянии острого воспаления, вызванного коронавирусом, показало исследование.
Согласно работе, вероятность смерти считается повышенной при скорости пульсовой волны выше 13 м/с. Считается, что для людей молодого и среднего возраста показатель в норме равен 5,5–8 м/с. С возрастом уменьшается эластичность стенок артерий и скорость пульсовой волны увеличивается. Ученые использовали показатель для прогноза исходов больных коронавирусом. Также в модели учитывали пол и сопутствующие заболевания пациентов. Благодаря учету скорости пульсовой волны точность прогноза выросла с 76,4 до 84,5%, указано в исследовании.
В исследовании европейских ученых приняли участие 1671 человек. 737 из них попали в больницы Ньюкасла и Пизы с диагнозом COVID-19. 184 человека скончались в течение 28 дней после госпитализации. Оказалось, что скорость пульсовой волны у инфицированных выше, чем у здоровых, в среднем на 1,89 м/с. У погибших от коронавируса показатель был выше, чем у выживших после болезни, также на 1,89 м/с. По расчетам ученых, увеличение скорости пульсовой волны на 1 м/с повышает шансы на летальный исход на 14%.
Как отметили специалисты, этот показатель отражает состояние сосудов, на которое влияют возраст и артериальное давление. А старость и гипертония — основные факторы риска при COVID-19. Как считают авторы исследования, скорость пульсовой волны можно назвать совокупной величиной, которая отражает влияние на организм возраста, заболевания сердечно-сосудистой системы и нарушения в работе сосудов. Кроме того, скорость пульсовой волны повышается в состоянии острого воспаления, вызванного коронавирусом, показало исследование.
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