Происшествия

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Два автомобиля перевернулись на дорогах области

1995
#авария #ДТП
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Два автомобиля перевернулись на дорогах области

За трое суток на дорогах Липецкой области произошло семь аварий с пострадавшими.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 15 октября в Липецке на улице Неделина столкнулись автомобили «Хайма» с 47-летней женщиной за рулем и «Киа» с 36-летним водителем. В аварии пострадала женщина-водитель. Причиной столкновения стало нарушение требований сигналов светофора.

В тот же день в Хлевенском районе на трассе Усмань – Поддубровка – Воробьевка 41-летний водитель «Киа» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. Водителя доставили в больницу. 

16 октября в Грязинском районе на трассе Липецк – Усмань столкнулись легковой автомобиль «Киа» под управлением 61-летнего мужчины и грузовик «ДАФ» с 55-летним водителем. В аварии погиб 51-летний пассажир «Киа», водитель легкового автомобиля госпитализирован. Причиной столкновения стал выезд на полосу встречного движения в месте, где это запрещено.

17 октября в Лев-Толстовском районе на трассе Лев-Толстой – Данков 34-летний водитель «Лады-Гранты» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. 

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 6314 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 40 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 151.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 5331 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 60 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
1995
#авария #ДТП
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