Оскар, Чарли, Моника, Джессика: Игорь Артамонов следит за судьбой подкидышей

Коробку со щенками подбросили ко входу в администрацию Липецкой области.





Напомним, вчера у здания администрации Липецкой области на Соборной площади обнаружили подозрительную коробку. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вызов об обнаружении подозрительной коробки у администрации Липецкой области поступил в 16:00.Внутри коробки полицейских и администрацию ждал приятный сюрприз: там были четверо щенков. К ним прилагалась напечатанная на компьютере записка в прозрачном файле.- В 10:07 была оставлена заявка о нахождении брошенных щенков на остановке напротив «Кризисного центра помощи женщинам и детям», ул. Ибаррури, 1А, в МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка», где ответили, что сегодня их точно не заберут, когда заберут - неизвестно, - говорилось в сообщении. - Это они.- Эти малыши навели немало шороху, - поделился на своей странице в Инстаграм губернатор Игорь Артамонов. - Закрытую коробку c ними подбросили под дверь администрации. Охрана действовала по инструкции - вызвала полицию. Удивление у всех было большое. Отправили щенков в ветеринарную клинику. Потом будем думать, что с ними делать.Сегодня вечером Игорь Артамонов сообщил на своей странице в Инстаграм, что щенкам уже дали клички: Оскар, Чарли, Моника и Джессика.Пока щенки находятся в приюте. Их осмотрел ветеринар, все здоровы.