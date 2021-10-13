Общество

сегодня, 21:03

Оскар, Чарли, Моника, Джессика: Игорь Артамонов следит за судьбой подкидышей

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#подозрительный предмет #животные #приют
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Оскар, Чарли, Моника, Джессика: Игорь Артамонов следит за судьбой подкидышей

Коробку со щенками подбросили ко входу в администрацию Липецкой области.

Напомним, вчера у здания администрации Липецкой области на Соборной площади обнаружили подозрительную коробку. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, вызов об обнаружении подозрительной коробки у администрации Липецкой области поступил в 16:00.

Внутри коробки полицейских и администрацию ждал приятный сюрприз: там были четверо щенков.  К ним прилагалась напечатанная на компьютере записка в прозрачном файле.

- В 10:07 была оставлена заявка о нахождении брошенных щенков на остановке напротив «Кризисного центра помощи женщинам и детям», ул. Ибаррури, 1А, в МУ «Управление главного смотрителя г.Липецка», где ответили, что сегодня их точно не заберут, когда заберут - неизвестно, - говорилось в сообщении. - Это они. 

- Эти малыши навели немало шороху, - поделился на своей странице в Инстаграм губернатор Игорь Артамонов. - Закрытую коробку c ними подбросили под дверь администрации. Охрана действовала по инструкции - вызвала полицию. Удивление у всех было большое. Отправили щенков в ветеринарную клинику. Потом будем думать, что с ними делать.

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Сегодня вечером Игорь Артамонов сообщил на своей странице в Инстаграм, что щенкам уже дали клички: Оскар, Чарли, Моника и Джессика.

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Пока щенки находятся в приюте. Их осмотрел ветеринар, все здоровы. 


11 1401
#подозрительный предмет #животные #приют
7

Комментарии (11)

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Натали

6 минут назад
Мохнатые бедные животные:) но может под крылом губернатора они быстро найдут свой дом:) маленький плюсик в карму Игорю Артамонову и всем неравнодушным...
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А можно

9 минут назад
и так назвать по нашему ,Вор ,Бандит ,Алкаш ,Нарик !
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Гость.

22 минуты назад
Наверное не нашлось наших имён? Назвали бы именами новоизбранными членов, и прикрепил бы за каждым, чтоб отслеживания судьбу в дальнейшем и были спонсорами. По пару тысяч в месяц можно позволить с таких окладов.
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Елена

25 минут назад
Слава богу,хоть здесь адекватно ,цивилизованно поступили,
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лека

36 минут назад
А на фото точно именно те щенки, которых подбросили? Просто на заднем фоне отчетливо видны петунии цветущие. Учитывая, что уже несколько раз были ночные заморозки, все петунии в области помёрзли. Да и травка вполне себе зелененькая, не тянет на октябрь месяц.
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Дайте им такие клички:

40 минут назад
Токарь, Бык, Копыла, Старка
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Ильич

40 минут назад
Какой заботливый И.Г.Артамонов-"следит"за щенками...
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Милота

48 минут назад
Красавчики
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жока

56 минут назад
только на дебильные клички ума хватило? а че не джонни, билли ?
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че думать?

сегодня, 21:34
брать надо по одному кто работает в хозяйственном отделе
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