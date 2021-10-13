Липчане банкротились в 2,5 раза чаще

В январе-сентябре 2021 года банкротами признаны 1348 жителей Липецкой области (включая индивидуальных предпринимателей). Несостоятельными оказались почти в 2,5 раза больше липчан, чем год назад – за девять месяцев 2020 года суды вынесли 548 решений о банкротстве граждан и индивидуальных предпринимателей.

За весь период существования процедуры личного банкротства с октября 2015 по сентябрь 2021 года несостоятельными стали уже 2957 жителей нашего региона, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве («Федресурс»).

Всего в январе-сентябре в России банкротами признали 137 485 человек (включая индивидуальных предпринимателей) – в 1,8 раз больше, чем за 9 месяцев 2020 года. В январе-сентябре 2020 года рост был в 1,6 раз к такому же периоду 2019 года. За период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по 30 сентября 2021 года несостоятельными стали уже 419 765 граждан.

Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство, в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы. Должники в январе-сентябре 2021 года выступили заявителями в 95,1% процедур. Кредиторы инициировали 3,8% дел, ФНС России - 1,1% дел, отмечается в исследовании Федресурса.

С сентября 2020 по сентябрь 2021 года многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали сообщения о 5120 возбужденных процедурах внесудебного банкротства граждан. Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года стали Омская область (327), Челябинская область (256), Пермский край (179), Краснодарский край (163), Алтайский край (159), Липецкая область (155), Самарская область (144), Республика Башкортостан (140).