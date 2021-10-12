Здоровье

41 минуту назад

В Липецкой области карантин объявлен уже в 34 школах

13 1587
#карантин #школа #детский сад
4
В Липецкой области карантин объявлен уже в 34 школах

В общей сложности дистанционно учатся 3427 школьников.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, на карантин по ОРВИ в регионе ушли уже 167 классов в 34 школах. В общей сложности дистанционно учатся 3427 школьников.

Напомним, что на дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.

Карантин охватил и детские сады: 3 детских сада, которые посещают 47 детей, закрыты полностью. Ещё в четырёх садиках карантин частичный: занятия приостановлены в 6 группах для 113 человек.
 
13 1587
#карантин #школа #детский сад
4

Комментарии (13)

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1 минуту назад
будут перевод облсовета на дистанционную работу
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Оса

1 минуту назад
И здесь кричат те же "яжемамки",которые орали про отопление в начале сентября,их вечно сопливые дети замерзали!Закаляйте детей,а не в телефонах торчите!
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все просто

2 минуты назад
Гость, пару раз родителей штрафануть - и родители наконец НАЙДУТ АРГУМЕНТЫ, чтобы их дети не шастали в разгар ковида по ТЦ. Почему от таких должны страдать нормальные семьи?
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Ольга

3 минуты назад
Это данные по региону!!!а не по Липецку,болеют школьники,как всегда осенью,хватит нагнетать панику!
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Липецк

4 минуты назад
В позопрошлом году 6 человек заболели, и все школы закрыли, а здесь все болеют и учителя и дети, а им все хоть бы что!!!
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Гость

5 минут назад
Закроют школы дети будут шастать по тц и магазинам.Не надо сопливых и с температурой отправлять в школу,тогда бы и учителей меньше болело!Уйдут на карантин будут визжать ,не хотим дистант,когда школы откроют!!!
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.

6 минут назад
А школы выплатят компенсации заболевшим ковидом детям и их семьям? Можно нехило так утратить здоровье, работоспособность.
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Липецк

6 минут назад
Закройте школы, вот чего дожидаетесь непонятно!!! Идиотизм процветает
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Ася

6 минут назад
Людмила, тоже дети болеют, а врачи на вызов из поликлиники не идут- некому идти, они все на больничном. И сидит одна на 3 участка!!! Да закройте вы нас хоть на неделю, дайте силы восстановить и выздороветь! Матери уже с ума сходят от этих болезней по кругу!!!!!
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Родители

10 минут назад
Что ждёте, закрывайте всё школы, пожалейте невинных детей.
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