В Липецкой области карантин объявлен уже в 34 школах

В общей сложности дистанционно учатся 3427 школьников.

Напомним, что на дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.







Карантин охватил и детские сады: 3 детских сада, которые посещают 47 детей, закрыты полностью. Ещё в четырёх садиках карантин частичный: занятия приостановлены в 6 группах для 113 человек.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, на карантин по ОРВИ в регионе ушли уже 167 классов в 34 школах. В общей сложности дистанционно учатся 3427 школьников.