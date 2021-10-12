Здоровье
41 минуту назад
В Липецкой области карантин объявлен уже в 34 школах
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В общей сложности дистанционно учатся 3427 школьников.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, на карантин по ОРВИ в регионе ушли уже 167 классов в 34 школах. В общей сложности дистанционно учатся 3427 школьников.
Напомним, что на дистанционное обучение уходят классы, в которых число заболевших ОРВИ детей превышает 20%.
Карантин охватил и детские сады: 3 детских сада, которые посещают 47 детей, закрыты полностью. Ещё в четырёх садиках карантин частичный: занятия приостановлены в 6 группах для 113 человек.
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