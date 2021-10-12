Общество

51 минуту назад

В Липецкой области продолжают торговать сигаретами вблизи школ

2 231
#сигареты #табак
1
В Липецкой области продолжают торговать сигаретами вблизи школ

За нарушения антитабачного законодательства наложено штрафов на 638 тысяч рублей.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в ходе контроля за соблюдением антитабачного законодательства за 9 месяцев этого года проверено 122 субъекта, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, в том числе один совместно с Воронежской таможней.

В 79 случаях выявлены такие нарушения, как реализация табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от образовательного учреждения, нарушение требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения, курение табака на территории предприятий, реализация табачных изделий без акцизных марок, без маркировки, реализация табачных изделий несовершеннолетним лицам.

За выявленные нарушения (в том числе по материалам органов полиции и прокуратуры) Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области возбуждено 99 дел об административных правонарушениях по статьям 6.24, 6.25, 14.43 (ч. 2), 14.53, ч. 4 ст. 15.12 КоАП КоАП РФ, арестовано 3131 единиц табачной продукции российского и импортного производства. По результатам рассмотрения административных материалов, в том числе судами, виновные были оштрафованы на общую сумму 638 тысяч рублей с конфискацией табачной продукции.

Управлением направлено в судебные органы 26 заявлений о признании информации о продаже никотинсодержащей продукции дистанционным способом, размещенной на сайтах в сети «Интернет», запрещенной к распространению.
2 231
#сигареты #табак
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ссср

9 минут назад
в добром все что горит у школ и садиках торгуют днем и ночью и все красиво
ответить

Иван

23 минуты назад
Когда властям заняться нечем, а нужность свою показать надо, они и придумывают такие неумные запреты.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области ввели QR-коды для посещений кафе и ресторанов
#коронавирус #QR-код
1
В Липецкой области ввели QR-коды для посещений кафе и ресторанов

15 минут назад

Общество
Красотки в золоте: осенние фотосессии липчанок
#соцсети #девушки #осень
Красотки в золоте: осенние фотосессии липчанок

сегодня, 11:42

Общество
Экс-спикер областного Совета депутатов стал главным строителем Липецкой области
#Павел Путилин
28
Экс-спикер областного Совета депутатов стал главным строителем Липецкой области

сегодня, 11:15

Общество
Киоск наворовал энергии на 286`340 рублей
#электричество #киоск #торговля
Киоск наворовал энергии на 286`340 рублей

сегодня, 10:53

Общество
Липчан призывают самопереписаться в ходе Всероссийской переписи населения
#перепись населения
16
Липчан призывают самопереписаться в ходе Всероссийской переписи населения

сегодня, 10:17

Общество
Ельчанин промотал бюджетные 250`000 рублей
#соцконтракт #выплата
4
Ельчанин промотал бюджетные 250`000 рублей

сегодня, 10:14

Общество