В Липецкой области продолжают торговать сигаретами вблизи школ

За нарушения антитабачного законодательства наложено штрафов на 638 тысяч рублей.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в ходе контроля за соблюдением антитабачного законодательства за 9 месяцев этого года проверено 122 субъекта, осуществляющих розничную продажу табачной продукции, в том числе один совместно с Воронежской таможней.



В 79 случаях выявлены такие нарушения, как реализация табачных изделий на расстоянии менее 100 метров от образовательного учреждения, нарушение требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения, курение табака на территории предприятий, реализация табачных изделий без акцизных марок, без маркировки, реализация табачных изделий несовершеннолетним лицам.



За выявленные нарушения (в том числе по материалам органов полиции и прокуратуры) Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области возбуждено 99 дел об административных правонарушениях по статьям 6.24, 6.25, 14.43 (ч. 2), 14.53, ч. 4 ст. 15.12 КоАП КоАП РФ, арестовано 3131 единиц табачной продукции российского и импортного производства. По результатам рассмотрения административных материалов, в том числе судами, виновные были оштрафованы на общую сумму 638 тысяч рублей с конфискацией табачной продукции.



Управлением направлено в судебные органы 26 заявлений о признании информации о продаже никотинсодержащей продукции дистанционным способом, размещенной на сайтах в сети «Интернет», запрещенной к распространению.