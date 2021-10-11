Общество
56 минут назад
В Липецке наступит лето в октябре
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Ожидается повышение температуры до 20 градусов тепла
Резкое потепление придет в регионы Урала и Черноземья к середине недели. В Липецкой, Воронежской, Курской, Белгородской, Тамбовской областях температурный фон повысится до 18-20 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
- Заметно повысится температура в Центральном Черноземье: в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской областях. Там к середине недели температура повысится до 15-18 градусов, даже до 20 градусов, - рассказал он.
- Заметно повысится температура в Центральном Черноземье: в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Курской областях. Там к середине недели температура повысится до 15-18 градусов, даже до 20 градусов, - рассказал он.
3 1343
большевик
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