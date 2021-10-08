В выходные в Липецке отключат воду на полутора десятке улиц для устранения утечек

9 октября с 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе на участке проспекта 60 лет СССР отключат холодную воду в домах №№ 37, 39, 39а, 41, 45, 47, 49 по улице Меркулова, №№ 13, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21 по проспекту 60 лет СССР.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 6, 9 по улице Студенческой и № 18 по улице Ленинградской – на данном участке ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе и менять запорную арматуру.



Воду для питья подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



10 октября с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома № 3 на площади Победы, №№ 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27, 29, 47, 47а, 49, 51, 51а, 51/1, 51/2, 51/3, 53, 53а, 55, 57 по проспекту Победы, № 1 по Колхозному проезду, №№ 53, 55, 55а, 57, 61 по улице Неделина, №№ 30, 32, 34, 36, 38, 42 по улице Мичурина, №№ 80, 81, 83 по улице Депутатской, а также частный сектор улиц Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, переулков Вишневого, Верещагина – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке проспекта Победы.



С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе ЛГЭК временно ограничит подачу холодной воды в дома №№ 8а, 8б по улице Клары Цеткин.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды у потребителей улицы Кольцевой и дома № 2 по улице Чапаева из-за устранения утечки на водоводе на улице Чапаева.



Подвоз питьевой воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



