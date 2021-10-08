Общество

39 минут назад

За нарушения в организации питания детей в школах и садиках наложено 466 штрафов

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#школьное питание
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За нарушения в организации питания детей в школах и садиках наложено 466 штрафов

Нарушения выявляют и у поставщиков продуктов для детей.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, охват школьников горячим питанием в регионе составляет 94,4%.

- Специалистами Управления Роспотребнадзора особое внимание уделяется контролю качества поступающих продуктов и готовых блюд, - отмечают в управлении. - В ходе проверок отобрано и исследовано более 900 проб пищевых продуктов, 2500 проб готовых блюд. По результатам лабораторных исследований удельный вес проб, не отвечающих нормативам по микробиологическим показателям, составил 1,5%, по калорийности – 2,2%.

В ходе проверок в образовательных организациях выявлялись нарушения правил мытья посуды, маркировки разделочного инвентаря и кухонной посуды, технологии приготовления блюд, условий хранения продуктов, требований к ведению документации, некачественная уборка производственных помещений. Всего за выявленные нарушения санитарного законодательства в организации питания детей в образовательных организациях наложено 466 штрафов.

Управлением Роспотребнадзора проверено 36 субъектов, поставляющих продукты питания в детские учреждения. За выявленные у поставщиков нарушения вынесено 39 постановлений об административном правонарушении на сумму 350 тысяч рублей.
1 247
#школьное питание
1

Комментарии (1)

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14 минут назад
А для догадки вы должны сами гадать КТО ЭТОТ ПОСТОВЩИК. Ведь у нас их не один.
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