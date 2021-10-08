За нарушения в организации питания детей в школах и садиках наложено 466 штрафов

Нарушения выявляют и у поставщиков продуктов для детей.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, охват школьников горячим питанием в регионе составляет 94,4%.



- Специалистами Управления Роспотребнадзора особое внимание уделяется контролю качества поступающих продуктов и готовых блюд, - отмечают в управлении. - В ходе проверок отобрано и исследовано более 900 проб пищевых продуктов, 2500 проб готовых блюд. По результатам лабораторных исследований удельный вес проб, не отвечающих нормативам по микробиологическим показателям, составил 1,5%, по калорийности – 2,2%.



В ходе проверок в образовательных организациях выявлялись нарушения правил мытья посуды, маркировки разделочного инвентаря и кухонной посуды, технологии приготовления блюд, условий хранения продуктов, требований к ведению документации, некачественная уборка производственных помещений. Всего за выявленные нарушения санитарного законодательства в организации питания детей в образовательных организациях наложено 466 штрафов.



Управлением Роспотребнадзора проверено 36 субъектов, поставляющих продукты питания в детские учреждения. За выявленные у поставщиков нарушения вынесено 39 постановлений об административном правонарушении на сумму 350 тысяч рублей.