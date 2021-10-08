Общество
44 минуты назад
Липчане жалуются на проблемы с актуализацией денег на транспортных картах
Система пока проходит наладку после исправления сбоя в работе.
Этим утром в транспорт начали возвращать терминалы оплаты проезда картами старого образца. Как ранее сообщал GOROD48, 80% общественного транспорта вышло на маршруты с уже работающими платежными терминалами. В частности, ими оборудована вся техника МУП «Липецкпассажиртранс». А вот у частных перевозчиков каждый пятый автобус вышел на маршрут без платежного терминала. Поэтому многим пассажирам, как и во время сбоя системы, пришлось платить наличными.
Но это оказалось не единственной бедой пассажиров. Липчане жалуются, что не могут расплатиться старыми транспортными картами, так как ранее положенные на них деньги еще не актуализированы системой.
Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта, проблемы с актуализацией баланса пока еще возможны: « Денежные средства, которые были внесены на карту в период аварии, актуализируются на счетах карт в течении ближайших двух дней. Над этим в ручном режиме работает банк-оператор».
Напомним, система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром, 18 сентября, на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. С 20 сентября до восстановления работоспособности системы безналичной оплаты проезда льготным категориям пассажиров, имеющим транспортные карты старого образца, льготный проезд был сохранен. Порядок проезда распространялся на все маршруты городского и пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории региона.
Система безналичной оплаты проезда старого образца прослужит до 31 декабря 2021 года включительно. До этого времени у пассажиров есть возможность прокатать денежные средства, которые остались на устаревших транспортных картах.
Но это оказалось не единственной бедой пассажиров. Липчане жалуются, что не могут расплатиться старыми транспортными картами, так как ранее положенные на них деньги еще не актуализированы системой.
Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта, проблемы с актуализацией баланса пока еще возможны: « Денежные средства, которые были внесены на карту в период аварии, актуализируются на счетах карт в течении ближайших двух дней. Над этим в ручном режиме работает банк-оператор».
Напомним, система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром, 18 сентября, на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. С 20 сентября до восстановления работоспособности системы безналичной оплаты проезда льготным категориям пассажиров, имеющим транспортные карты старого образца, льготный проезд был сохранен. Порядок проезда распространялся на все маршруты городского и пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории региона.
Система безналичной оплаты проезда старого образца прослужит до 31 декабря 2021 года включительно. До этого времени у пассажиров есть возможность прокатать денежные средства, которые остались на устаревших транспортных картах.
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