Общество

44 минуты назад

Липчане жалуются на проблемы с актуализацией денег на транспортных картах

14 743
#транспортная карта #проезд #оплата проезда
Липчане жалуются на проблемы с актуализацией денег на транспортных картах

Система пока проходит наладку после исправления сбоя в работе.

Этим утром в транспорт начали возвращать терминалы оплаты проезда картами старого образца. Как ранее сообщал GOROD48, 80% общественного транспорта вышло на маршруты с уже работающими платежными терминалами. В частности, ими оборудована вся техника МУП «Липецкпассажиртранс». А вот у частных перевозчиков каждый пятый автобус вышел на маршрут без платежного терминала. Поэтому многим пассажирам, как и во время сбоя системы, пришлось платить наличными.

Но это оказалось не единственной бедой пассажиров. Липчане жалуются, что не могут расплатиться старыми транспортными картами, так как ранее положенные на них деньги еще не актуализированы системой.

Как сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта, проблемы с актуализацией баланса пока еще возможны: « Денежные средства, которые были внесены на карту в период аварии, актуализируются на счетах карт в течении ближайших двух дней. Над этим в ручном режиме работает банк-оператор».

Напомним, система оплаты проезда транспортными картами старого образца вышла из строя в четверг, 16 сентября. Сначала сломалась система актуализации баланса на транспортных картах. В субботу утром, 18 сентября, на работу вышли несколько маршруток с демонтированными терминалами оплаты проезда старыми транспортными картами. Днем в субботу мэрия Липецка приняла решение сделать проезд в городе бесплатным 18 и 19 сентября. С 20 сентября до восстановления работоспособности системы безналичной оплаты проезда льготным категориям пассажиров, имеющим транспортные карты старого образца, льготный проезд был сохранен. Порядок проезда распространялся на все маршруты городского и пригородного сообщения по регулируемым тарифам на территории региона.

Система безналичной оплаты проезда старого образца прослужит до 31 декабря 2021 года включительно. До этого времени у пассажиров есть возможность прокатать денежные средства, которые остались на устаревших транспортных картах.
14 743
#транспортная карта #проезд #оплата проезда

Комментарии (14)

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Вован

8 минут назад
До каких пор население будут разводить на деньги??? Сколько раз можно платить за транспортные карты??? Предлагаю администрации проработать вопрос по бесплатной замене карт. А так получается кому-то выгодно постоянно менять подрядчика, соответственно новые платежи с народа за новые карты. Очень не продуманно подошли к этому вопросу Администрация города ("всё для народа"), Правительство постоянно говорит, что надо сделать все максимально удобно для населения, а не заниматься поборами. Остается обращаться к президенту России, чтобы власть начала думать и заботиться о людях.
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Врач

11 минут назад
Ответ транспортного агентства на предыдущий вопрос: "Система актуализации больше не работает, отозвана лицензия. Можно только подать заявление на возврат денег".
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Липчанин

16 минут назад
Вован, и не только на желябова! По городу во всех массово отремонтированных сберах отсутствуют актуализаторы!
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Липчанин

17 минут назад
сегодня также столкнулась с проблемой невозможности актуализировать льготную карту, ка которую положила деньги еще 16 сентября, собственно с того дня там и висят средства не актуализированные!!! Беспредел и принуждение к оплате банковской картой! Ни один водитель еще не дал сдачи с 11 рублей!! Льготный проезд стоит 10,5 , а не 11!
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Маршрутке

20 минут назад
маршрутка 303, вези людей и не выделывайся.
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Задолбали

21 минуту назад
Где взять новые карты?
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Донской

23 минуты назад
Что то сломалось у этой власти. Так какое государство мы строим? Явно не социальное. Издеваются над людьми как только могут.
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Александр

25 минут назад
Всё в плрядке ,аппараты работают.
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Прохожий

25 минут назад
Хотите использовать деньги, которые положили на чей-то там счёт? Конечно, проблемы будут...
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Ольга

26 минут назад
Кто должен обьяснить почему люди с обычными транспортными картами, не льготники, должны ПОКУПАТЬ новые карты, а не менять. Опять платить деньги???
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