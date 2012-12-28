Задонские огурцы дороже турецких

Итоги недели: цены.

В конце недели мы, как обычно, изучили изменения цен на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные овощи и фрукты.Нашла корзина дешевых продуктов чуть-чуть сбавила в цене — на 9 рублей 70 копеек.Зато дорогая корзина подорожала на 182 рубля 59 копеек.В мясных рядах на Центральном рынке рынке вдруг перестали торговаться, видимо сказываются праздничные дни — время шашлыков. Да и те, кто продает подешевле, жаловались на рост отпускных цен на мясо.На рынке картофель нового урожая больше не продают по цене мяса, за 300 рублей. На этой неделе его предлагали по 100 рублей. Резко, в два раза, подешевела клубника. Эту ягоду можно купить уже по 250 рублей.Зато впечатлили огурцы. За красивые, с пупырышками, просили 350 рублей, говорили, что тепличные из Задонского района. Рядом продавали огурцы из Турции по 180 рублей, а воронежские предлагали всего за 130.Обнаружили мы на Центральном рынке подсолнечное масло, правда, с различными добавками, поэтому в таблице цен его указывать не стали. Но цена впечатлила — 200 рублей за 250 граммов.— Холодный отжим, все натуральное! — нахваливала товар продавщица.В одном из магазинов мы вновь столкнулись с шринкфляцией: подсолнечное масло по очень привлекательной цене, оказалось разлито в бутылки по 0,65 литра.В другом магазине мы не нашли дешевого пшена, зато обнаружили заменитель в виде продукта, не требующего варки, но сильно подрывающего своей ценой семейный бюджет.Удивительная вещь — цены на бананы начали снижаться! Правда, ранее они достигли такого уровня, что снижение на 13 рублей вряд ли кто заметит.Несмотря на то, что Пасха через неделю, цены на яйца в рост не пошли. На Центральном рынке самый большой разброс за десяток: от 65 по 160 рублей.Перепелиные, кстати, продают по шесть рублей за штуку.А еще мы обнаружили куличи, точнее сдобу пасхальную. И уже со скидкой аж в 16%!