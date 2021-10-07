Общество

сегодня, 16:25

Знаменитый наглый кот из Липецка обрёл хозяев

9 1615
#кот #общепит
6
Знаменитый наглый кот из Липецка обрёл хозяев

Прославившегося котёнка приютили местные жители.

Напомним, 5 октября в Липецке кот забрался в киоск «Русского аппетита» на улице Ленина в Ссёлках и съел лежащую на витрине курицу. Очевидец происшествия снял это на видео и выложил ролик в соцсети, сопровождая видео комментарием о том, что пока не было продавца, голодный кот лакомился 15 минут.

Стала известна судьба знаменитого уже на всю страну кота. Как сообщила GOROD48 специалист по обратной связи  ГК «Русский Аппетит» Татьяна Холодова, котёнок в настоящее время находится в семье местных жителей, которые приютили его после просмотра сюжета. 

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В самом киоске произведена генеральная убока с применением дезинфицирующих средств с обработкой рабочих поверхностей, а также пола, стен и раковины, тары и инвентаря. Продукцию с витрины утилизировали, допустивший халатность продавец с 6 октября не работает в компании.
9 1615
#кот #общепит
6

Комментарии (9)

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Отдадим

8 минут назад
Двух котят,породистые.
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Покупать

11 минут назад
Операционного директора выгнать в шею за письмо "писУльку" и состояние розничной сети.
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Агут

22 минуты назад
Кот страдает бешенством
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Вова

22 минуты назад
А зачем продавца увольнять было? Ну премии бы лишили, из зарплаты бы вычли стоимость ущерба, но увольнять-то зачем?
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Норм

43 минуты назад
Если с ним все хорошо и это правда тогда норм
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Темный

сегодня, 16:39
Наверное его забрала уволенный продавец.
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Житель

сегодня, 16:35
Какое письмо неграмотное ! Жертвы егэ!
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Кукун

сегодня, 16:29
От кота сего произошло много пользы - и ген.уборку провели в киоске и люди, приютившие кошака, заработали плюс
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Кот

сегодня, 16:28
Почему наглый,его надо дегустатором устроить.
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