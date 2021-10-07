Общество
сегодня, 16:25
Знаменитый наглый кот из Липецка обрёл хозяев
Прославившегося котёнка приютили местные жители.
Напомним, 5 октября в Липецке кот забрался в киоск «Русского аппетита» на улице Ленина в Ссёлках и съел лежащую на витрине курицу. Очевидец происшествия снял это на видео и выложил ролик в соцсети, сопровождая видео комментарием о том, что пока не было продавца, голодный кот лакомился 15 минут.
Стала известна судьба знаменитого уже на всю страну кота. Как сообщила GOROD48 специалист по обратной связи ГК «Русский Аппетит» Татьяна Холодова, котёнок в настоящее время находится в семье местных жителей, которые приютили его после просмотра сюжета.
В самом киоске произведена генеральная убока с применением дезинфицирующих средств с обработкой рабочих поверхностей, а также пола, стен и раковины, тары и инвентаря. Продукцию с витрины утилизировали, допустивший халатность продавец с 6 октября не работает в компании.
Стала известна судьба знаменитого уже на всю страну кота. Как сообщила GOROD48 специалист по обратной связи ГК «Русский Аппетит» Татьяна Холодова, котёнок в настоящее время находится в семье местных жителей, которые приютили его после просмотра сюжета.
В самом киоске произведена генеральная убока с применением дезинфицирующих средств с обработкой рабочих поверхностей, а также пола, стен и раковины, тары и инвентаря. Продукцию с витрины утилизировали, допустивший халатность продавец с 6 октября не работает в компании.
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