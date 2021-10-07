Знаменитый наглый кот из Липецка обрёл хозяев

В самом киоске произведена генеральная убока с применением дезинфицирующих средств с обработкой рабочих поверхностей, а также пола, стен и раковины, тары и инвентаря. Продукцию с витрины утилизировали, допустивший халатность продавец с 6 октября не работает в компании.