Общество

18 минут назад

Из-за прославившегося на всю страну липецкого кота уволили продавца

3 742
#кот #общепит
4
Из-за прославившегося на всю страну липецкого кота уволили продавца

В соцсетях продолжает набирать популярность ролик, снятый на улице Ленина в Ссёлках.

В Липецке кот забрался в киоск «Русского аппетита» и съел лежащую на витрине курицу. Очевидец происшествия снял это на видео и выложил ролик в соцсети, сопровождая видео комментарием о том, что пока не было продавца, голодный кот лакомился 15 минут.


Как рассказали GOROD48 в отделе обратной связи ГК «Русский аппетит», инцидент произошёл 5 октября на улице Ленина в селе Ссёлки. В саму компанию этот ролик очевидец прислал 5 октября в 14.41, сразу после этого началась проверка.

- Меры приняты: сотрудник, допустивший это, уже уволен, - отметили в ГК «Русский аппетит». - Проведена дезинфекция торгового объекта, находившаяся на прилавках продукция утилизирована.
3 742
#кот #общепит
4

Комментарии (3)

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РусАп

2 минуты назад
Если кошка ест, значит качество хорошее!
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липецк1

2 минуты назад
продовец то причем ....заплатил за курицу и лопает на здоровье
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Хоть один

7 минут назад
бездомный котёнок наелся
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