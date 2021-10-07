Общество
18 минут назад
Из-за прославившегося на всю страну липецкого кота уволили продавца
В соцсетях продолжает набирать популярность ролик, снятый на улице Ленина в Ссёлках.
В Липецке кот забрался в киоск «Русского аппетита» и съел лежащую на витрине курицу. Очевидец происшествия снял это на видео и выложил ролик в соцсети, сопровождая видео комментарием о том, что пока не было продавца, голодный кот лакомился 15 минут.
Как рассказали GOROD48 в отделе обратной связи ГК «Русский аппетит», инцидент произошёл 5 октября на улице Ленина в селе Ссёлки. В саму компанию этот ролик очевидец прислал 5 октября в 14.41, сразу после этого началась проверка.
- Меры приняты: сотрудник, допустивший это, уже уволен, - отметили в ГК «Русский аппетит». - Проведена дезинфекция торгового объекта, находившаяся на прилавках продукция утилизирована.
Как рассказали GOROD48 в отделе обратной связи ГК «Русский аппетит», инцидент произошёл 5 октября на улице Ленина в селе Ссёлки. В саму компанию этот ролик очевидец прислал 5 октября в 14.41, сразу после этого началась проверка.
- Меры приняты: сотрудник, допустивший это, уже уволен, - отметили в ГК «Русский аппетит». - Проведена дезинфекция торгового объекта, находившаяся на прилавках продукция утилизирована.
РусАп
липецк1
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