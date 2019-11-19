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58 минут назад
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День Победы в Липецке: народные гулянья, певица Вика Цыганова, бесплатные экскурсии в музей

Представляем вам картину сегодняшнего праздника.

Прохладный праздник

Погода в День Победы липчан не побалует – температура составит всего 7-9 градусов. Хорошо хоть без существенных осадков.

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День Победы без воды

Проведут праздник «насухую» - в смысле, без капли воды в кране с 10:00 и до окончания ремонтных работ обитатели домов на улицах Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Школьной, 24; в переулке Кочубея, 1.

В это же время без холодной воды останутся жители частного сектора на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Пригородной, Чаплыгина, Школьная, Чаплыгина в переулке Кочубея.

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Электричество в праздник отключать никому не планируют.

Если вдруг настигла хворь

9, 10 и 12 мая поликлиники будут закрыты. В субботу, 11 мая, учреждения примут пациентов по графику субботнего дня, вызвать участкового врача на дом можно будет до 14:00.

Экстренные медицинские службы будут работать, как обычно, круглосуточно. В том числе – три травмпункта: ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» (ул. Космонавтов, 39); ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» (ул. Ушинского, 10); ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» (ул. Коммунистическая, 24). Там принимают взрослых и подростков с 15 лет. Детям окажут помощь в травмпункте Областной детской больницы (ул. Московская, 6а).

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За неотложной офтальмологической помощью детям и взрослым обращаться в ГУЗ «Липецкий областной клинический центр»(ул.Ленина, 35). Если нестерпимо заболят зубы - в ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (ул. Циолковского, 22).

Почта сегодня закрыта

Сегодня почтовые отделения не принимают посетителей по всей стране, за исключением круглосуточных отделений в Москве и Санкт-Петербурге. Почтальоны не будут разносить корреспонденцию и пенсии.
10 мая отделения Почты будут работать по графику воскресенья, т.е. с 9:00 до 12:00, затем – два выходных.

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В привычное русло работа Почты России вернётся в понедельник, 13 мая.

«Бессмертный полк»

Парад и шествие «Бессмертного полка» в этом году в Липецке отменены. Липчанам предлагают решить вопрос самостоятельно: вывесить портрет родственника-ветерана в окошке, на автомобиле, на фасаде дома.

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«Время наших побед» (6+)

Гулянья в парках Липецка сегодня всё-таки состоятся. Интерактивная программа «Время наших побед» стартует в Быхановом саду в 10:00, а в парке Победы – в 11:00.

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Вика Цыганова (12+)

Вечерние праздничные мероприятия начнутся в 18:00 во всех парках города – в Нижнем, в парке Металлургов, в Быхановом саду, в парковой зоне «Сокол».

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Интереснее всего будет в парке Победы. Там выступит хедлайнер праздника – певица Вика Цыганова.

Праздник на Тракторном

Народные гулянья пройдут и на площади Клименкова в районе ЛТЗ.

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17:00 — Детская игровая программа «Путешествие в игру» (0+)
17:30 — Музыка для души от Народного духового оркестра «Мелодии прошлых лет» (6+)
18:00 — Праздничная концертная программа «Подвигу жить в веках» (6+)

Автопробег

В честь 79-й годовщины Победы будет организован и автопробег по улицам города. сбор и построение машин пройдет в 11.30 у гипермаркета «Ашан». Липчане стартуют в 12.00 и проедут по маршруту: проспект Победы – площадь Победы – Набережная.

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В прошлом году пробег собрал около 500 автомобилей, сегодня это достижение хотят превзойти. Зарегистрироваться для участия необходимо по ссылке.

Бесплатные экскурсии в музей (12+)

Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) сегодня весь день будет бесплатно пускать липчан на экскурсии по экспозиции «Липецкий край в годы Великой Отечественной войны».

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Путешествия по музейным залам будут начинаться в 11:00, 14:00, 15:00, 16:00. 17:00.

«Музы не молчали» (12+)

А ещё в краеведческом музее пройдёт интерактивное мероприятие «Музы не молчали», посвященное Дню Победы. Гостям расскажут о творчестве в те суровые годы выдающихся липецких деятелей искусства: композитора Тихона Хренникова, поэта-фронтовика Павла Шубина, художника Николая Жукова и скульптора Алексея Измалкова.

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Липчан познакомят с экспонатами из фондов музея, это письма-треугольники с фронта, полевая сумка офицера, фронтовая гармонь, военный компас, портсигар, карманные часы, карабин образца 1938 года. Посетители прослушают на патефоне грампластинки 1950-х годов, на которых записаны голоса известных в годы войны певцов — Клавдии Шульженко и Леонида Утесова.

Начало в 12:00.

Дорогие липчане». Поздравляем вас с праздником, желаем плодотворных выходных и напоминаем, что GOROD48 не бросает работать и в День Победы. Сегодня вы сможете прочитать у нас новости и о празднике в Липецке и о повседневных событиях. Чаще заходите на сайт и будьте в курсе всего, что происходит вокруг. Ждём вас снова и снова.
Сегодня в Липецке
День Победы
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Адвокат Черный
22 минуты назад
Больше похоже на пир во время чумы...
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