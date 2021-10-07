Общество
14 минут назад
Проблему с утренней пробкой уже решили
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Как и обещали в ЦОД, проблемный светофор перенастроили.
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Вчера в GOROD48 обратился автомобилист, который рассказал об утренних заторах на участке между перекрестком улиц Водопьянова-Папина и площадью Кольцевой. Водитель предположил, что пробку в час пик искусственно собирает пешеходный светофор, который слишком долго и часто работает на переход дороги.
В мэрии Липецка эту версию подтвердили. Светофор специально так настроен, чтобы не допустить заторов на проспекте Победы. Вместе с этим в Центре организации дорожного движения пообещали по возможности пересмотреть циклы работы светофора. И эта возможность нашлась. Уже сегодня утром светофор для транспорта горит зеленым не одну минуты, а две.
В мэрии Липецка эту версию подтвердили. Светофор специально так настроен, чтобы не допустить заторов на проспекте Победы. Вместе с этим в Центре организации дорожного движения пообещали по возможности пересмотреть циклы работы светофора. И эта возможность нашлась. Уже сегодня утром светофор для транспорта горит зеленым не одну минуты, а две.
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Мэрия липецка