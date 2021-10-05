Коронавирус
26 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 246 случаев COVID-19, 9 человек умерли
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Для сравнения: 5 октября 2020 года медики выявили 45 новых случаев COVID-19.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 246 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 334 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 54 232 случая COVID-19, выздоровели 47 187 человек, умерли 1 712 человек.
В России за сутки выявлены 25 110 случаев COVID-19, выздоровели 18 568 человек, умерли — 895 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 7 637 427 случаев COVID-19, выздоровели 6 759 059 человек, умерли — 211 696 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 54 232 случая COVID-19, выздоровели 47 187 человек, умерли 1 712 человек.
В России за сутки выявлены 25 110 случаев COVID-19, выздоровели 18 568 человек, умерли — 895 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 7 637 427 случаев COVID-19, выздоровели 6 759 059 человек, умерли — 211 696 человек.
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