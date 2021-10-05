Коронавирус

26 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 246 случаев COVID-19, 9 человек умерли

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#коронавирус
За сутки в Липецкой области выявили 246 случаев COVID-19, 9 человек умерли

Для сравнения: 5 октября 2020 года медики выявили 45 новых случаев COVID-19.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 246 новых случаев коронавирусной инфекции, 9 человек умерли, 334 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 54 232 случая COVID-19, выздоровели 47 187 человек, умерли 1 712 человек.

В России за сутки выявлены 25 110 случаев COVID-19, выздоровели 18 568 человек, умерли — 895 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 7 637 427 случаев COVID-19, выздоровели 6 759 059 человек, умерли — 211 696 человек.
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#коронавирус

Комментарии (3)

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Конституция

11 минут назад
Оптимизация, все для рабов!
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Игорь

17 минут назад
Нет никакого "ковида", сколько можно лгать людям?
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Город

19 минут назад
Ничего не делается, люди мрут и болеют.Полумеры для видимости деятельности как во всех сферах.
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