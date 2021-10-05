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За неделю ОРВИ заболели 7610 жителей Липецкой области

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#ОРВИ #грипп
За неделю ОРВИ заболели 7610 жителей Липецкой области

Прививки от гриппа сделали 17% жителей области, от коронавируса - 44,4%.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с 27 сентября по 3 октября было зарегистрировано 7610 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Заболеваемость оказалась на 8% выше уровня предыдущей недели. 61% всех случаев ОРВИ по области зарегистрировано в Липецке - в областном центре заболел 4661 человек.

Среди заболевших 43% составляют лица старше 15 лет, заболеваемость которых на 38% выше среднемноголетнего уровня, что связано с высокой заболеваемостью COVID-19 среди взрослых.

В рамках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов среди больных обследовано 237 человек, положительные пробы были представлены РС-вирусами, адено- и риновирусами, вирусов гриппа не выявлено.

Продолжается прививочная кампания против гриппа. Оптимальный срок вакцинации - сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. До декабря планируют вакцинировать против гриппа не менее 60% населения области или 684 тысячи человек.

По состоянию на 4 октября прививками охвачено более 17% жителей области, вакцинировано более 196,4 тысячи человек, в том числе более 67 тысяч детей. Сделать прививку можно в государственных медицинских организациях по месту жительства, работы, учебы.

Против коронавирусной инфекции к 27 сентября минимум одной прививкой охвачено 44,4% взрослого населения.
5 373
#ОРВИ #грипп

Комментарии (5)

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н

3 минуты назад
Микки, ну ты то понял , самое главное . Или услышал ,что по телевизору сказали ,наивный вы наш..
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.

31 минуту назад
Что за пофигизм властей такой? Персонала на скорых не хватает, решение - будем кого-нибудь привлекать. Пока вы кого-нибудь привлечете, пол города заболеет и будет болеть без медицинской помощи. Если вам вообще удастся кого-нибудь привлечь. Принимайте меры по снижению заболеваемости!
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Микки

43 минуты назад
а что,сезонный ОРВИ отменили ?, Да, отменили, один вирус вытеснил другой. Неужели это так сложно понять?
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меры

44 минуты назад
Школы закрывайте! Медицина не справляется. Врачей, скорых не дождешься. Принимайте меры!
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н

50 минут назад
а что,сезонный ОРВИ отменили ? все короной болеют ? так почему безусловно не берут анализы у заболевших на нее? И фельдшера ,говорят ,по домам не ходят или приходят,но на третий день .
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