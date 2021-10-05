За неделю ОРВИ заболели 7610 жителей Липецкой области

Прививки от гриппа сделали 17% жителей области, от коронавируса - 44,4%.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, с 27 сентября по 3 октября было зарегистрировано 7610 случаев острых респираторных вирусных инфекций. Заболеваемость оказалась на 8% выше уровня предыдущей недели. 61% всех случаев ОРВИ по области зарегистрировано в Липецке - в областном центре заболел 4661 человек.



Среди заболевших 43% составляют лица старше 15 лет, заболеваемость которых на 38% выше среднемноголетнего уровня, что связано с высокой заболеваемостью COVID-19 среди взрослых.



В рамках мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов среди больных обследовано 237 человек, положительные пробы были представлены РС-вирусами, адено- и риновирусами, вирусов гриппа не выявлено.



Продолжается прививочная кампания против гриппа. Оптимальный срок вакцинации - сентябрь-ноябрь, до начала сезонной циркуляции вируса. До декабря планируют вакцинировать против гриппа не менее 60% населения области или 684 тысячи человек.



По состоянию на 4 октября прививками охвачено более 17% жителей области, вакцинировано более 196,4 тысячи человек, в том числе более 67 тысяч детей. Сделать прививку можно в государственных медицинских организациях по месту жительства, работы, учебы.



Против коронавирусной инфекции к 27 сентября минимум одной прививкой охвачено 44,4% взрослого населения.