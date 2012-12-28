Подделка поступила из магазина на улице Кривенкова.

16 февраля в Липецке выявили фальшивую пятитысячную купюру образца 1997 года.«В отделение одного из банков Липецка инкассаторы доставили выручку магазина на улице Кривенкова. Среди денег сотрудники банка обнаружили фальшивку. Банкноту отправили на экспертизу, и в результате подтвердилось, что купюра изготовлена не Гознаком», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».