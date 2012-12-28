В перевернувшейся машине пострадала беременная пассажирка: женщине сделали экстренное кесарево сечение
В Липецке выявили фальшивую пятитысячную купюру
Подделка поступила из магазина на улице Кривенкова.
«В отделение одного из банков Липецка инкассаторы доставили выручку магазина на улице Кривенкова. Среди денег сотрудники банка обнаружили фальшивку. Банкноту отправили на экспертизу, и в результате подтвердилось, что купюра изготовлена не Гознаком», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».
