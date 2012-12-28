Все новости
Происшествия
116
23 минуты назад

В Липецке выявили фальшивую пятитысячную купюру

Подделка поступила из магазина на улице Кривенкова.

16 февраля в Липецке выявили фальшивую пятитысячную купюру образца 1997 года.

«В отделение одного из банков Липецка инкассаторы доставили выручку магазина на улице Кривенкова. Среди денег сотрудники банка обнаружили фальшивку. Банкноту отправили на экспертизу, и в результате подтвердилось, что купюра изготовлена не Гознаком», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег».
фальшивомонетчики
