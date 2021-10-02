Количество вызовов «скорой помощи» через телефон службы спасения выросло на 40%

В сентябре операторы городской службы «112» приняли рекордное количество звонков липчан

Как сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка, более 16,5 тысячи звонков горожан приняли в сентябре операторы системы «112» – на 20 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. С начала года по числу обращений жителей областного центра на единый телефон службы спасения первый месяц осени также стал рекордсменом.



Существенный рост в сравнении с сентябрём минувшего года зафиксирован по вызовам скорой помощи – почти 40 процентов. В их структуре преобладают высокая температура и симптомы COVID-19, нередко уже подтверждённые тестированием. Абсолютное большинство последних пациентов госпитализируется. На втором месте сердечно-сосудистые заболевания.



На 13 процентов больше стало обращений в полицию. А вот сигналов о пожарах, напротив, меньше на 41 процент, что вполне объяснимо: прошлый сентябрь был теплее и суше, а потому загорания травы и мусора случались чаще.



- Ежедневно городские операторы «112» принимают от 500 до 700 звонков липчан. Чаще это сигналы «SOS», на которые реагировать нужно максимально быстро: оперативно передавать информацию в профильные экстренные службы, держать на контроле решение проблемы, - отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.

