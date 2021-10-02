Общество

46 минут назад

Количество вызовов «скорой помощи» через телефон службы спасения выросло на 40%

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#служба спасения #скорая помощь
Количество вызовов «скорой помощи» через телефон службы спасения выросло на 40%

В сентябре операторы городской службы «112» приняли рекордное количество звонков липчан

Как сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Липецка, более 16,5 тысячи звонков горожан приняли в сентябре операторы системы «112»  – на 20 процентов больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. С начала года по числу обращений жителей областного центра на единый телефон службы спасения первый месяц осени также стал рекордсменом. 

Существенный рост в сравнении с сентябрём минувшего года зафиксирован по вызовам скорой помощи – почти 40 процентов.  В их структуре преобладают высокая температура и симптомы COVID-19, нередко уже подтверждённые тестированием.  Абсолютное большинство последних пациентов госпитализируется. На втором месте  сердечно-сосудистые заболевания. 

На 13 процентов больше стало обращений в полицию. А вот сигналов о пожарах, напротив, меньше  на 41 процент, что вполне объяснимо: прошлый сентябрь был теплее и суше, а потому загорания травы и мусора случались чаще.  

- Ежедневно городские операторы «112» принимают от 500 до 700 звонков липчан. Чаще это сигналы «SOS», на которые реагировать нужно максимально быстро: оперативно передавать информацию в профильные экстренные службы, держать на контроле решение проблемы, - отметил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.
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#служба спасения #скорая помощь

Комментарии (7)

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Алоизий

3 минуты назад
Я два раза за сентябрь обращался в 112. Дозванивался сразу, проблемы решались чётко и быстро. Удобно, что звонишь по одному номеру, а активируется сразу несколько служб. Нужная служба и отлично работающая!
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маски зло

4 минуты назад
21, .. ага.) маски поголовно, как в США и Европе с лидирующей заболеваемосиью и смертностью)мы уж лучьше как в безмасочной Белоруссии, в которой ни локдаунов, ни самоизоляций не было и не отменили ни одного массового мероприятия и все ОК.
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друг васи

12 минут назад
21-му. Маски для вируса, как для комара сетка рабица (академик Чучалин не согласен что это вирус, он считает это химическим пневмонитом). Эта новость для чиновников, что мол пора снова оптимизировать 03, а то разъездились понимаешь. Убрать все доплаты с водителей, вот вам и 40%. Сами за эти деньги катайтесь. А беспилотники пока на поступили на вооружение скорой помощи. Вы можете возразить, мол могут и пешком ходить. По моему, пусть лучше мэр от сохи выдаст им коней с телегами. С другой стороны посмотреть - выросло число рабочих мест диспетчеров ГО и ЧС, есть кому по телефону отвечать, успокаивать, мол подождите скоро * . Везде есть плюсы.
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Необходимо срочно!

17 минут назад
Делать всю медицину платной, Чтоб меньше звонили!!!
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мысли в слух

20 минут назад
Видать, им больше некуда звонить, вот и звонят... Сумасшедшие... Осень ведь...
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.

27 минут назад
Вот как раз после этого вируса и появилось у неё сердечное осложнение
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21

31 минуту назад
Маски надо носить тогда будет меньше вызовов. А то кто я, а потом плачут.
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