На Тракторном, в Диком и селе Косыревка отключат холодную воду

30 сентября с 09:00 до 16:00 для проведения ремонтных работ ЛГЭК временно приостановит подачу холодной воды в жилом районе «Берендей» - в доме № 14 по улице Тамбовской, в частном секторе улиц Строителей, Солнечной, Тамбовской, Прудной, адмирала Нахимова, адмирала Ушакова, проездов Строителей, Казачьего, Прудного.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется частный сектор Дикого: для устранения утечки на водоводе на участке улицы Володарского ЛГЭК ограничит подачу воды на улицах Депутатской, Володарского, Воровского, Чкалова, Даргомыжского, переулков Верещагина, Вишневого.



с 10:00 до 20:00 для работ на сетях потребителя по заявке ООО «Металлург» ЛГЭК отключит холодную воду в доме № 17 в 15 микрорайоне.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в селе Косыревка: в домах № 42 по улице Орловской, №№ ст.1, 10, 11, 13б, 15, 16, 18, 19, 20, 20а, 21 по улице Новой, № 61а по улице Советской, в частном секторе улиц Ленина, Советской из-за устранения утечки на водоводе.



С 09:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 5, 7 по улице Барашева, №№ 27, 39, 66/7, 69, 71, 73, 77 по улице Советской, №№ 1, 3 по улице Горького, №№ 4, 7, 7а, 13, 13а, 14, 15 по улице Пушкина, №№ 38, 40, 64, 65, 66, 77в, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 99, 101 по улице Первомайской, №№ 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 87, 88а, 89, 90 по улице Октябрьской, № 2 по улице Крайней, № 1 на площади Победы – для проведения работ на улице Пушкина по заявке Фонда капремонта.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется частный сектор Тракторного: улицы Зеленая, Ватутина, Краснодонская, О. Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Партизанская, Новоселов, С. Ковалевской, Спартака, Цимлянская, Целинная, Социалистическая, а также переулки Театральный, 2-й Театральный, Парковый, Лесной, 2-й Лесной, Садовый, 2-й Садовый, Моторный, Линейный, Сосновый – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на участке улицы О. Кошевого.



Подвоз воды организуют по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.



С 09:00 до 16:00 для ремонтных работ на сетях отключат электричество в СНТ «Горняк», СНТ «Центролит», СНТ «Спутник».