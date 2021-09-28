49 минут назад
В Липецкой области ночные заморозки до -2
В ближайшие трое суток погоду в Центральном федеральном округе будет определять обширный антициклон, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит около 0 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов.
День 29 сентября стал самым теплым в Липецке в 1974 году, тогда в городе было +24 градуса . Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 4 градуса мороза.
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25.09.2021 17:00Погода в Липецке
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Артем
Коммунист