Погода в Липецке

49 минут назад

В Липецкой области ночные заморозки до -2

3 611
#заморозки
В Липецкой области ночные заморозки до -2

В ближайшие трое суток погоду в Центральном федеральном округе будет определять обширный антициклон, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от +8 до +13 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит около 0 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов.

День 29 сентября стал самым теплым в Липецке в 1974 году, тогда в городе было +24 градуса . Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 4 градуса мороза. 

3 611
#заморозки

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

21

13 минут назад
Какое летом было летом, я думал что в лёгких куртках будем до Нового года будем ходить. А тут на тебе.
ответить

Артем

23 минуты назад
зато сухо пусть октябрь будет сухим
ответить

Коммунист

33 минуты назад
Лыжи уже можно доставать?
ответить

Еще в рубрике

С антициклоном из Липецкой области уйдут дожди
#дожди
1
С антициклоном из Липецкой области уйдут дожди

вчера, 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области дождливо и до +14
#дожди
В Липецкой области дождливо и до +14

26.09.2021 16:19

Погода в Липецке
В Липецке ожидается усиление ветра
#ветер
6
В Липецке ожидается усиление ветра

26.09.2021 13:52

Погода в Липецке
В Липецкой области временами дожди и до +15
#дождь #туман #ветер
6
В Липецкой области временами дожди и до +15

25.09.2021 17:00

Погода в Липецке
В Липецкой области туманно, дождливо и до +14
#дожди
2
В Липецкой области туманно, дождливо и до +14

24.09.2021 17:07

Погода в Липецке
Малоподвижный циклон не выпускает дожди из Липецкой области
#дожди
9
Малоподвижный циклон не выпускает дожди из Липецкой области

23.09.2021 17:04

Погода в Липецке