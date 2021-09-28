В Липецкой области ночные заморозки до -2

В ближайшие трое суток погоду в Центральном федеральном округе будет определять обширный антициклон, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 5-8 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от +8 до +13 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью составит около 0 градусов, днем будет от +9 до +11 градусов.



День 29 сентября стал самым теплым в Липецке в 1974 году, тогда в городе было +24 градуса . Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1996 году – 4 градуса мороза.



