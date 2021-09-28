Происшествия

сегодня, 13:20

В Липецке задержали подпольных оружейников

5 1379
#подпольные оружейники

Операция ФСБ по задержанию подпольных оружейников прошла в 18 регионах страны

Как сообщает РИА Новости, в Москве, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях  силовики задержали 48 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения.

У задержанных изъяли 149 единиц огнестрельного оружия, в том числе семь автоматов АК-74, АКС-74У и АК-103, девять пистолетов-пулеметов «Кедр», ППС и ППШ, более 27 килограммов тротила и пороха, шесть ручных гранат Ф-1 и РГД-5, 24 взрывателя и детонатора, свыше 12 тысяч патронов.

5 1379
#подпольные оружейники

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

замкадный

49 минут назад
зачем рисковать свободой при возможности легально купить карабины вепрь и сайга ?
ответить

Александр

57 минут назад
мифические оружейники. звания себе лепят
ответить

Дед Отмороз

сегодня, 13:41
в Липецке уже сугробы я смотрю ...
ответить

и куда они это продавали???

сегодня, 13:37
как где стрельба так оказывается что оружие законно куплено
ответить

Естественный отбор

сегодня, 13:25
Этого запаса хватит на небольшую войнушку.
ответить

Еще в рубрике

Полицейские задержали хулигана, бившего витрины в стадионе «Динамо»
#хулиганство
4
Полицейские задержали хулигана, бившего витрины в стадионе «Динамо»

сегодня, 12:07

Происшествия
Попытка утащить девушку в кусты завершилась «отказняком»
#нападение #проверка
24
Попытка утащить девушку в кусты завершилась «отказняком»

сегодня, 12:01

Происшествия
Пьяный ветеран ограбил магазин из-за пива
#грабеж #магазин
2
Пьяный ветеран ограбил магазин из-за пива

сегодня, 10:11

Происшествия
В столкновении «ВАЗа» и «Лада-Весты» пострадала 37-летняя женщина
#авария #ДТП
4
В столкновении «ВАЗа» и «Лада-Весты» пострадала 37-летняя женщина

сегодня, 09:29

Происшествия
Нарушителя на «Рено» уже нашли
#ПДД
77
Нарушителя на «Рено» уже нашли

вчера, 21:49

Происшествия
На улице Циолковского - массовое ДТП
#ДТП
9
На улице Циолковского - массовое ДТП

вчера, 20:43

Происшествия