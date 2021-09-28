Происшествия
сегодня, 13:20
В Липецке задержали подпольных оружейников
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Операция ФСБ по задержанию подпольных оружейников прошла в 18 регионах страны
Как сообщает РИА Новости, в Москве, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Владимирской, Кемеровской, Липецкой, Новосибирской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Смоленской и Тверской областях силовики задержали 48 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту, а также к контрабанде средств поражения.
У задержанных изъяли 149 единиц огнестрельного оружия, в том числе семь автоматов АК-74, АКС-74У и АК-103, девять пистолетов-пулеметов «Кедр», ППС и ППШ, более 27 килограммов тротила и пороха, шесть ручных гранат Ф-1 и РГД-5, 24 взрывателя и детонатора, свыше 12 тысяч патронов.
У задержанных изъяли 149 единиц огнестрельного оружия, в том числе семь автоматов АК-74, АКС-74У и АК-103, девять пистолетов-пулеметов «Кедр», ППС и ППШ, более 27 килограммов тротила и пороха, шесть ручных гранат Ф-1 и РГД-5, 24 взрывателя и детонатора, свыше 12 тысяч патронов.
5 1379
замкадный
Александр
Дед Отмороз
и куда они это продавали???
Естественный отбор