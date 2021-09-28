Общество

55 минут назад

Курьер службы доставки выдумал нападение на себя

2 638
#ложный донос
Курьер службы доставки выдумал нападение на себя

терминал свалился с крыши его машины.

Следователем отдела полиции № 5 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 УК РФ (заведомо ложный донос) в отношении жителя города, который работает курьером службы доставки. Оказалось, что мужчина потерял терминал оплаты и не желая платить за него, выдумал нападение на себя.

«24 сентября в первом часу ночи в дежурную часть ОП № 5 УМВД России по Липецку с заявлением обратился курьер одной из компаний по доставке еды в Липецке. Молодой человек сообщил, что двое неизвестных в районе дома по ул. 40 лет Октября открыто похитили у него переносной терминал оплаты.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что выполняя очередной заказ, курьер проявил невнимательность и положил терминал оплаты на крышу автомобиля, но котором он осуществлял доставку еды. По пути следования на следующий адрес терминал просто упал с крыши машины. При предъявлении доказательств молодой человек признался, что не желая возмещать стоимость утраченного терминала, решил сделать сообщение в полицию о его хищении», - сообщили сегодня в пресс-службе областного управления МВД.

Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

2 638
#ложный донос

Комментарии (2)

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Коммунист

8 минут назад
Ахахаха))) Я так и думал.. Они и на митингах сами в грязь падают при виде женщины в полицейской форме. А потом рассказывают про "зверства ОМОНа"))))
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Вован

15 минут назад
Дураку понятно, что терминал никто отбирать не станет. Наживы никакой, а проблемы будут реальные с законом. Так что будет теперь шнырем в тюрьме. Тот же курьер на воле)
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