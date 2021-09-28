Общество
55 минут назад
Курьер службы доставки выдумал нападение на себя
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терминал свалился с крыши его машины.
Следователем отдела полиции № 5 УМВД России по Липецку возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 УК РФ (заведомо ложный донос) в отношении жителя города, который работает курьером службы доставки. Оказалось, что мужчина потерял терминал оплаты и не желая платить за него, выдумал нападение на себя.
«24 сентября в первом часу ночи в дежурную часть ОП № 5 УМВД России по Липецку с заявлением обратился курьер одной из компаний по доставке еды в Липецке. Молодой человек сообщил, что двое неизвестных в районе дома по ул. 40 лет Октября открыто похитили у него переносной терминал оплаты.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что выполняя очередной заказ, курьер проявил невнимательность и положил терминал оплаты на крышу автомобиля, но котором он осуществлял доставку еды. По пути следования на следующий адрес терминал просто упал с крыши машины. При предъявлении доказательств молодой человек признался, что не желая возмещать стоимость утраченного терминала, решил сделать сообщение в полицию о его хищении», - сообщили сегодня в пресс-службе областного управления МВД.
Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
«24 сентября в первом часу ночи в дежурную часть ОП № 5 УМВД России по Липецку с заявлением обратился курьер одной из компаний по доставке еды в Липецке. Молодой человек сообщил, что двое неизвестных в районе дома по ул. 40 лет Октября открыто похитили у него переносной терминал оплаты.
В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что выполняя очередной заказ, курьер проявил невнимательность и положил терминал оплаты на крышу автомобиля, но котором он осуществлял доставку еды. По пути следования на следующий адрес терминал просто упал с крыши машины. При предъявлении доказательств молодой человек признался, что не желая возмещать стоимость утраченного терминала, решил сделать сообщение в полицию о его хищении», - сообщили сегодня в пресс-службе областного управления МВД.
Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
2 638
Коммунист
Вован