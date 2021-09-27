Происшествия

сегодня, 20:43

На улице Циолковского - массовое ДТП

3 1647
#ДТП
2

Авария обошлась без пострадавших.

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На улице Циолковского в Липецке сегодня вечером произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись сразу четыре автомобиля.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП на улице Циолковского обошлось без пострадавших. Точнее - речь идёт о двух ДТП в одном месте, в каждом из которых столкнулись по две машины.

Оформлением происшествий сейчас занимаются аварийные комиссары.
3 1647
#ДТП
2

Комментарии (3)

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Интересно,

34 минуты назад
А если чел снимает вертикальное видео, у него глаза вертикально растут?
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Лгость

47 минут назад
Что они нюхают перед тем как сесть за руль?
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Слава б-гу все живые

47 минут назад
Ждём любителей оправдывать нарушения ПДД в стиле "а чо такова, вы стукачи, сами нарушаити"
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