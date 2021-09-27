На улице Циолковского - массовое ДТП

Авария обошлась без пострадавших.

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На улице Циолковского в Липецке сегодня вечером произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, столкнулись сразу четыре автомобиля.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП на улице Циолковского обошлось без пострадавших. Точнее - речь идёт о двух ДТП в одном месте, в каждом из которых столкнулись по две машины.



Оформлением происшествий сейчас занимаются аварийные комиссары.