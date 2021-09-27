Ежегодно Липецкую область посещают более миллиона туристов

Сегодня - Международный День туризма.

- Большой популярностью у гостей региона пользуется экотуризм, событийный, культурно-познавательный. Прорабатываются гастрономические турмаршруты, развивается глэмпинг. В прошлом году предприниматели региона получили гранты Ростуризма на строительство глэмпингов в Добровском и Лебедянском районах, развитие экотуризма и горнолыжного отдыха, - отмечают в управлении культуры и туризма.





Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, ежегодно Липецкую область посещают более миллиона гостей. В нашем регионе установлено 485 знаков туристской навигации, а 6 проектов в сфере туризма в 2021 году получили Президентские гранты и гранты Ростуризма.Липецкая область активно участвует в развитии внутреннего туризма – в 2021 году фестивали «Русборг», «Тайны усадьбы», «Тербунский рубеж» посетили более 140 тысяч гостей.Достопримечательности нашего региона стали победителями Национального конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России»: это Галичья гора, Воргольские скалы, фестиваль военно-исторической реконструкции «Русборг». Православных туристов в Липецкую область привлекает личность и наследие святителя Тихона Задонского.В рамках празднования Всемирного дня туризма во всех школах региона прошёл единый урок краеведения.