Культура

сегодня, 14:37

Ежегодно Липецкую область посещают более миллиона туристов

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#туризм
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Ежегодно Липецкую область посещают более миллиона туристов

Сегодня - Международный День туризма.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, ежегодно Липецкую область посещают более миллиона гостей. В нашем регионе установлено 485 знаков туристской навигации, а 6 проектов в сфере туризма в 2021 году получили Президентские гранты и гранты Ростуризма.

Липецкая область активно участвует в развитии внутреннего туризма – в 2021 году фестивали «Русборг», «Тайны усадьбы», «Тербунский рубеж» посетили более 140 тысяч гостей.

Достопримечательности нашего региона стали победителями Национального конкурса «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России»: это Галичья гора, Воргольские скалы, фестиваль военно-исторической реконструкции «Русборг». Православных туристов в Липецкую область привлекает личность и наследие святителя Тихона Задонского.

- Большой популярностью у гостей региона пользуется экотуризм, событийный, культурно-познавательный. Прорабатываются гастрономические турмаршруты, развивается глэмпинг. В прошлом году предприниматели региона получили гранты Ростуризма на строительство глэмпингов в Добровском и Лебедянском районах, развитие экотуризма и горнолыжного отдыха, - отмечают в управлении культуры и туризма.

В рамках празднования Всемирного дня туризма во всех школах региона прошёл единый урок краеведения.
4 260
#туризм
1

Комментарии (4)

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Бред

34 минуты назад
сивой кобылы.
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Вы серьезно?

42 минуты назад
Просьба, проезжающих по трассе "Дон" не учитывать.
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Дед

46 минут назад
Туристы по местам разоренных, обанкроченных заводов... И не смешно.
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489

сегодня, 14:45
Все эти туристы посещают Гагарина 131--- миграционку !
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