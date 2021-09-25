Здоровье

сегодня, 14:04

Коронавирус оставил у четверти обследованных липчан рубцы в бронхах

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#коронавирус
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Коронавирус оставил у четверти обследованных липчан рубцы в бронхах

У почти 15% обнаружена микроангиопатия.

Как пишут « РИА Новости», рубцы в бронхах выявили в онкологическом диспансере в Липецке у четверти обследуемых, которые ранее перенесли коронавирусную инфекцию, при этом других заболеваний, которые могли бы вызвать подобные изменения, у пациентов не было.

Об этом заявила врач-эндоскопист диспансера Наталья Кукушкина. Добавим, что Наталья Кукушкина в 2014-м году была признана лучшим врачом Липецкой области, тогда врачу-эндоскопист Липецкого областного онкологического диспансера  получила областную премию имени Н.А. Семашко  в размере 250 000 рублей.

- У более чем 50% обследуемых была выявлена только бледная слизистая, почти у 25% пациентов выявлены рубцы, у почти 15% обнаружена микроангиопатия, - цитируют Наталью Кукушкину «РИА Новости». - Как правило, изменения были в виде тонких белесоватых рубцов, но у части пациентов наблюдались и стойкие фиброзные изменения. При этом в анамнезе у пациента не было никаких других перенесенных заболеваний, способствующих образованию подобных рубцов.
4 630
#коронавирус
3

Комментарии (4)

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гостю

28 минут назад
а у тех, кто ведется на истерию, мозг отсутствует вовсе
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Прикольно

47 минут назад
На картинке рентген того самого пациента с сердцем справа?
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Гость

55 минут назад
У тех кто отрицает короновирус рубцы в мозге, однозначно
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Это очень хорошо!

сегодня, 15:13
В России будет мощный отрицательный демографический рост!.
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