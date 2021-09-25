В Липецке украли дорогой мотоцикл

Кража уже раскрыта.

В Липецке раскрыли кражу мотоцикла. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 6 сентября в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по городу Липецку поступило заявление от 23-летнего мужчины, который сообщил, что злоумышленники сорвали замок противоугонного троса и похитили принадлежащий ему мотоцикл стоимостью 330 тысяч рублей. По подозрению в краже был задержан 25-летний ранее судимый липчанин, мотоцикл у него изъяли.



Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. За кражу со значительным ущербом подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.



Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области

