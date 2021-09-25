Происшествия

23 минуты назад

В Липецке украли дорогой мотоцикл

3 237
#кража #мотоцикл
В Липецке украли дорогой мотоцикл

Кража уже раскрыта.

В Липецке раскрыли кражу мотоцикла. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, 6 сентября в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по городу Липецку поступило заявление от 23-летнего мужчины, который сообщил, что злоумышленники сорвали замок противоугонного троса и похитили принадлежащий ему мотоцикл стоимостью 330 тысяч рублей. По подозрению в краже был задержан 25-летний ранее судимый липчанин, мотоцикл у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ. За кражу со значительным ущербом подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
3 237
#кража #мотоцикл

Комментарии (3)

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Ыш

5 минут назад
Хаха ахаха хахахаха,)))), он был дорог как память
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1

10 минут назад
Нечего бросать имущество без присмотра. Самокатчики, велосипедисты уже исстрадались.
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Хаха ахаха хахахаха,))))

11 минут назад
Дорогой...
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