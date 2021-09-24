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сегодня, 11:30

В Красноярском крае предотвратили нападение на техникум

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#нападение на техникум

Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Молодого человека, готовившего нападение на техникум, задержали в Красноярском крае, - рассказал ТАСС председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"В Красноярском крае предотвращено нападение на школу, и задержан молодой человек, который намеревался совершить подобное", - отметил Бастрыкин. Других подробностей глава СК РФ не привел.

По его словам, за последние годы совершено около десятка нападений на учебные заведения в различных регионах.

20 сентября студент первого курса Пермского госуниверситета, находясь на территории одного из корпусов вуза, открыл стрельбу. Погибли 6 человек, около 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Стрелок был ранен и задержан.
172
#нападение на техникум

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