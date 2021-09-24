32 минуты назад
Бастрыкин заявил об отсутствии у персонала пермского вуза алгоритма действий при ЧП
Руководитель Следственного комитета напомнил, что после трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял 9 учеников, руководство образовательных учреждений должно было усилить меры безопасности и подготовить сотрудников к экстремальным ситуациям.
"Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях", - отметил Бастрыкин.
По его словам, после трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял 9 учеников, руководство образовательных учреждений по всей стране было обязано усилить меры безопасности школьников, студентов и преподавателей, повсеместно внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, "тревожные кнопки", а также обеспечить комплексное взаимодействие на этом важнейшем направлении с представителями всех правоохранительных органов. "Однако этого сделано не было", - добавил он.
Утром 20 сентября студент в здании ПГНИУ открыл стрельбу. Погибли 6 человек. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был ранен.
По данным Минздрава РФ, число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43, - передает RT.