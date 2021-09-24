Бастрыкин заявил об отсутствии у персонала пермского вуза алгоритма действий при ЧП

Руководитель Следственного комитета напомнил, что после трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял 9 учеников, руководство образовательных учреждений должно было усилить меры безопасности и подготовить сотрудников к экстремальным ситуациям.





"Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях", - отметил Бастрыкин.



По его словам, после трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял 9 учеников, руководство образовательных учреждений по всей стране было обязано усилить меры безопасности школьников, студентов и преподавателей, повсеместно внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, "тревожные кнопки", а также обеспечить комплексное взаимодействие на этом важнейшем направлении с представителями всех правоохранительных органов. "Однако этого сделано не было", - добавил он.



Утром 20 сентября студент в здании ПГНИУ открыл стрельбу. Погибли 6 человек. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был ранен.



По данным Минздрава РФ, число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43, - передает Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где первокурсник устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях, - передает ТАСС "Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях", - отметил Бастрыкин.По его словам, после трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял 9 учеников, руководство образовательных учреждений по всей стране было обязано усилить меры безопасности школьников, студентов и преподавателей, повсеместно внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, "тревожные кнопки", а также обеспечить комплексное взаимодействие на этом важнейшем направлении с представителями всех правоохранительных органов. "Однако этого сделано не было", - добавил он.Утром 20 сентября студент в здании ПГНИУ открыл стрельбу. Погибли 6 человек. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был ранен.По данным Минздрава РФ, число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43, - передает RT