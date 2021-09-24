В России

32 минуты назад

Бастрыкин заявил об отсутствии у персонала пермского вуза алгоритма действий при ЧП

64
#стрельба в пермском вузе

Руководитель Следственного комитета напомнил, что после трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял 9 учеников, руководство образовательных учреждений должно было усилить меры безопасности и подготовить сотрудников к экстремальным ситуациям.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что администрация и персонал Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где первокурсник устроил стрельбу, не имели четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях, - передает ТАСС.

"Трагедия в Перми показала отсутствие у ответственных лиц администрации и персонала четкого алгоритма действий в экстремальных ситуациях", - отметил Бастрыкин.

По его словам, после трагедии в Казани, где молодой человек расстрелял 9 учеников, руководство образовательных учреждений по всей стране было обязано усилить меры безопасности школьников, студентов и преподавателей, повсеместно внедрив системы видеонаблюдения и электронного допуска в здания, рамки металлоискателя, "тревожные кнопки", а также обеспечить комплексное взаимодействие на этом важнейшем направлении с представителями всех правоохранительных органов. "Однако этого сделано не было", - добавил он.

Утром 20 сентября студент в здании ПГНИУ открыл стрельбу. Погибли 6 человек. При задержании злоумышленник оказал сопротивление и был ранен.

По данным Минздрава РФ, число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43, - передает RT.
64
#стрельба в пермском вузе

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Для депутатов Госдумы закупили 450 смартфонов за 4,3 млн рублей
#госдума #смартфоны #закупка
Для депутатов Госдумы закупили 450 смартфонов за 4,3 млн рублей

47 минут назад

В России
Пятеро альпинистов погибли на Эльбрусе
#Эльбрус #альпинисты
Пятеро альпинистов погибли на Эльбрусе

сегодня, 09:32

В России
ЦБ временно отказался от штрафов за нарушение правил «антиотмывочного» закона

вчера, 22:58

В России
1
Выручка ТЦ упала на 15% за два года

вчера, 22:56

В России
Роскосмос выделил деньги для замены МКС и подготовке полетов на Луну
#Космос #МКС #Роскосмос
Роскосмос выделил деньги для замены МКС и подготовке полетов на Луну

вчера, 16:03

В России
Смертность от коронавируса в России повторила суточный рекорд
#коронавирус #смертность #рекорд
Смертность от коронавируса в России повторила суточный рекорд

вчера, 13:12

В России