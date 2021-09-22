В России

сегодня, 12:02

Социальные пенсии проиндексируют на 7,7%

123
#пенсия #индексация

В 2021 году социальные пенсии были проиндексированы на 3,4%.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что социальные пенсии в России в 2022 году проиндексируют на 7,7 процента, - передает РИА Новости.

"Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года", — пояснил министр.

Перерасчет происходит ежегодно 1 апреля. Размер индексации в 2022 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год.

Социальные пенсии положены россиянам, которые не имеют достаточно трудового стажа для страховой пенсии. Также их получают инвалиды и дети без кормильца.

Если социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, государство назначает соцдоплату.

В 2021 году социальные пенсии проиндексировали на 3,4%.
123
#пенсия #индексация

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Москве перепроверят результаты электронного голосования
#выборы #электронное голосование
В Москве перепроверят результаты электронного голосования

сегодня, 11:44

В России
Минздрав сообщил о 43 пострадавших при стрельбе в пермском вузе
#стрельба в пермском вузе
Минздрав сообщил о 43 пострадавших при стрельбе в пермском вузе

сегодня, 09:55

В России
ЦБ РФ усилит контроль за пополнением карт в банкоматах
#банкомат #карта #наличные
ЦБ РФ усилит контроль за пополнением карт в банкоматах

сегодня, 09:39

В России
Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий на 5,9% в 2022 году
#пенсия #индексация
Минтруд сообщил об индексации страховых пенсий на 5,9% в 2022 году

сегодня, 09:29

В России
Расходы бюджета вырастут более чем на 2 трлн рублей в 2022-2024 годах

вчера, 22:15

В России
Сентябрь 2021 года станет самым холодным с начала XXI века

вчера, 22:11

В России