В России
сегодня, 12:02
Социальные пенсии проиндексируют на 7,7%
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В 2021 году социальные пенсии были проиндексированы на 3,4%.
Министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что социальные пенсии в России в 2022 году проиндексируют на 7,7 процента, - передает РИА Новости.
"Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года", — пояснил министр.
Перерасчет происходит ежегодно 1 апреля. Размер индексации в 2022 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год.
Социальные пенсии положены россиянам, которые не имеют достаточно трудового стажа для страховой пенсии. Также их получают инвалиды и дети без кормильца.
Если социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, государство назначает соцдоплату.
В 2021 году социальные пенсии проиндексировали на 3,4%.
"Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года", — пояснил министр.
Перерасчет происходит ежегодно 1 апреля. Размер индексации в 2022 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год.
Социальные пенсии положены россиянам, которые не имеют достаточно трудового стажа для страховой пенсии. Также их получают инвалиды и дети без кормильца.
Если социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, государство назначает соцдоплату.
В 2021 году социальные пенсии проиндексировали на 3,4%.
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