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Минздрав сообщил о 43 пострадавших при стрельбе в пермском вузе

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#стрельба в пермском вузе

Глава регионального Минздрава сообщила, что в стрельбе в ПГНИУ пострадали 43 человека.

На заседании правительства Пермского края глава регионального Минздрава сообщила, что в стрельбе в ПГНИУ пострадали 43 человека. Накануне официальные источники называли цифру 28 человек — все в разном состоянии. В пресс-службе министерства рассказали, о ком именно речь, - пишет портал Пермь Онлайн 59.ru.

"Среди 43 пострадавших в стрельбе в пермском вузе относят 12 человек, госпитализированных в три городские больницы — Краевую клиническую, ГКБ № 4 и ГКБ им. Тверье. В это число входит и сам нападавший, он остался единственным тяжелым пациентом — ему ампутировали часть голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое. Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении. Кроме того, 7 пациентов перевели в московские клиники. Также к пострадавшим Минздрав отнес 6 погибших в стрельбе. Остальные 18 человек проходят амбулаторное лечение", - рассказали в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось о 24 пострадавших.

20 сентября около 11 часов утра 18-летний Тимур Бекмансуров, студент ПГНИУ, открыл стрельбу в учебном заведении. Студент начал стрелять еще до входа на территорию — в будку КПП, после открыл огонь на территории студгородка и убил несколько человек в самом здании университета. Из 8-го корпуса, куда он зашел изначально, он прошел по переходу в 6-ой — там его ранил и задержал инспектор ДПС.

Жертвами трагедии стали шесть человек. Стрелок при задержании оказал сопротивление и получил ранение. Его госпитализировали. По факту преступления было возбуждено уголовное дело, - передает РЕН ТВ.
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#стрельба в пермском вузе

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